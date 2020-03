Cómo desinfectar el celular para evitar el Coronavirus

Qué hay que hacer para mantener el smartphone limpio y para que no tenga virus de Covid-19 en su superficie y pantalla.

El celular es un dispositivo que tocamos permanentemente y lo acercamos a la boca, por lo que hay que mantenerlo desinfectado.

En tiempos de Coronavirus, y más con la cuarentena obligatoria, hay que extremar las medidas de higiene, no sólo personal sino también en los lugares, utensilios y aparatos de uso cotidiano.

Samsung presentó una serie de pautas para mantener la higiene de sus smartphones que se pueden aplicar a otros modelos y marcas. Los pasos a seguir son:

–Antes de empezar, apagá el smartphone, quitá la funda y desenchufá cualquier cable o accesorio que tenga.

-Usá una tela suave, que no deje pelusas –como un paño para limpiar el lente de una cámara– para limpiar con cuidado la superficie exterior del teléfono.

-Evitá que entre agua en cualquier hueco y no apliques soluciones líquidas directamente sobre el teléfono.

-Si es necesario, humedecé la punta de la tela con un poco de agua destilada o desinfectante, como un producto a base de ácido hipocloroso (50-80 ppm) o a base de alcohol (más del 70% de alcohol etílico o isopropílico) y limpiá suavemente el frente y la parte trasera del teléfono sin presionar. Evitá la limpieza excesiva.

–No uses aire comprimido y no apliques cloro.

Se advierte que estas recomendaciones de limpieza son solo para superficies de vidrio, cerámica o de metal del teléfono, no es recomendable para accesorios suaves, por ejemplo, aquellos hechos de cuero, goma o plástico.