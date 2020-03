Cómo fue el viernes negro para la bolsa de Nueva York

Fuerte impacto en Wall Street por el Coronavirus.

La Bolsa de Nueva York cerró hoy su peor semana desde 2008, con un viernes en el que los índices más representativos mostraron una vez más fuertes caídas: el Dow Jones perdió 913 puntos y bajó 4,55%; el S&P 500 bajó 4,3%, y el Nasdaq 3,8%, a causa del pánico que provoca en los mercados los efectos globales del Coronavirus, que también obligó al NYSE a cerrar su edificio a partir del lunes. Todas las operaciones se realizarán vía electrónica.

Si bien las ADR (acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street) mostraban un panel dispar, con cinco papeles en baja, dos sin cotización y 10 en alza, las 30 principales empresas que forman parte del Dow Jones mostraban casi todo su panel en rojo salvo por Chevron, que subía 3,6%; The Travelers Co., 4,6%; Merck & Co., o,5%, y McDonald´s, 0,2%.

Las que más bajaban eran 3M, -10,9%; Coca Cola, -8,4%; Procter & Gamble, -7,9%; Caterpillar, -7,2%; Golden Sachs, -6,9%; UnitedHealth, -6,2%, y Johnson & Johnson y Apple, -6% cada una.

De por sí la jornada fue plagada de datos que corrieron en la bolsa neoyorkina, a pesar de que algunos fueron positivos, los inversores no bajaron el nivel de intranquilidad.

Por ejemplo, seis minutos antes del cierre de la ronda el petróleo WTI (West Texas Intermediate) ya había caído un 11% para quedar en u$s 22,43 el barril, en loa cuarta caída esta semana. En el mes tuvo una baja del 44%, el peor mes desde 1983.

Otro aspecto que le dio volatilidad al mercado fue el «quad witching» que es un evento de final de trimestre que se da cuatro veces al año ya que expiran contratos de futuros y opciones sobre índices, futuros sobre acciones individuales y opciones sobre las mismas.

A las 12.30 durante la rueda, Goldman Sachs estimó que en el segundo trimestre la economía norteamericana podría encarrilarse, tras una contracción del 6% en los primeros tres meses del año. Pronosticó que en el tercer trimestre habría un rebote del 121% y para el cuarto un crecimiento del 10%. Pero también estimó una declinación del 3,8% del PBI estadounidense para todo el año y una desocupación que alcanzaría el 9%.

La caída del NYSE continuó a pesar del anuncio de la Fed, a las 13.20 hora local, que extenderá sus operaciones diarias de acuerdo de recompra (también conocido como «repo») a $ 1 billón por el resto de marzo.