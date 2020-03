El Banco Mundial pidió suspender los pagos de la deuda

David Malpass, presidente del Banco Mundial.

En una teleconferencia del G20 realizada hoy, de la que también participó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, pidió a los países más ricos del planeta que suspendan por ahora el cobro de las deudas soberanas hasta que esa entidad y el Fondo analicen las necesidades de financiación por la pandemia de los distintos estados.

Ver también: El FMI prevé en 2020 una recesión peor que la de 2009

«Pido a los líderes del G20 que permitan a los países más pobres suspender todos los pagos de deuda oficial bilateral hasta que el Banco Mundial y el FMI hayan evaluado por completo sus necesidades de reconstrucción y financiamiento», afirmó.

«Insto a todos los acreedores bilaterales oficiales de los países más pobres a actuar con efecto inmediato para ayudar a los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF, la entidad del BM que da créditos para el desarrollo), a través del alivio de la deuda, permitiendo que concentren sus recursos en la lucha contra la pandemia», agregó Malpass.

Para en funcionario, muchos países van a tener que reestructurar totalmente sus deudas e incluir quitas. Lo que no quiere el BM es que los créditos de AIF «vayan a pagar a los acreedores».

Malpass dijo que los países «necesitan moverse rápido para incrementar su gasto sanitario, fortalecer sus redes de seguridad social, apoyar al sector privado y revertir la interrupción de los mercados financieros».

Hace una semana, el Banco Mundial aprobó un paquete financiero que consta de dos partes: u$s 8.000 millones para ayudar a las empresas privadas y u$s 6.000 millones para ayudar a los sistemas de salud en el corto plazo. El total de los destinado es de u$s 14.000 milones.