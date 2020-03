Vanoli: «Para el 15 de abril se acreditarán los fondos»

Alejandro Vanoli, titular de la ANSES.

Alejandro Vanoli, titular de ANSES, usó sus redes sociales para informar que esta tarde se anunciará el cronograma de preinscripción en la web del ente estatal para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia.

Esta mañana, en declaraciones a Radio La Red, Vanoli explicó que “la idea es que el 3 de abril esté disponible en la página de Anses el formulario para que monotributistas alcanzados por esta medida y empleadas domésticas carguen sus datos. Y hacia el 15 de abril estarán acreditados los fondos” .

Además, el funcionario puntualizó que “los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) no tienen que hacer ningún trámite”, porque “el dinero se depositará en la cuenta donde cobran habitualmente”. “El resto tiene que llenar un formulario en la página web de la Anses y brindar una CBU (Clave Bancaria Uniforme) donde hacer las transferencias”, agregó.

También subrayó que “para tramitar el beneficio va a estar operativa una aplicación de la Anses donde cualquier persona va a cargar sus datos personales y la CBU”, y añadió que “en esa cuenta que la persona declare se pagará el bono de los $ 10.000”.

Por último, Vanoli indicó que «habrá algunos cruces de información con la AFIP para chequear que las personas que van a cobrar este bono no tengan otras rentas». Por tal motivo, resaltó la importancia de «chequear los datos» ya que «el espíritu de la norma es alcanzar a quienes tienen ingresos más bajos, unas 3,6 millones de personas».

Cabe recordar que, hace unos días, el Gobierno nacional estableció la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional de 10.000 pesos para el mes de abril, destinada a compensar a los sectores más vulnerables a las consecuencias económicas de la cuarentena dispuesta por la emergencia sanitaria

El IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías “A” y “B” o, también, trabajadoras o trabajadores de casas particulares quienes cobrarán esta ayuda a través de su CBU.

Para que todas estas personas puedan acceder al IFE deben cumplir dos requisitos: 1) Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y 2) Tener entre 18 y 65 años de edad.

Sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes: a) de un trabajo en relación de dependencia público o privado; b) de ser monotributista de categoría “C” o superior o del régimen de autónomos; c) de una prestación de desempleo; d) de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). e) de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo.



La IFE se abonará por única vez en el mes de abril, si bien podrá ser prorrogada en caso de ser necesario, y deberá ser solicitado ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que pondrá a disposición de todas las personas interesadas un formulario en los primeros días de abril.



Es importante destacar que para solicitar el IFE no hará falta concurrir a las oficinas o UDAI de la ANSES, ya que el aplicativo se podrá encontrar en la página Web del organismo previsional y llenar los datos que le sean requeridos a los solicitantes.

La financiación del subsidio excepcional instituido hoy estará a cargo del Tesoro Nacional, por lo cual la Jefatura de Gabinete deberá prever las correspondientes adecuaciones presupuestarias para el ejercicio en curso.