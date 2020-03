Cómo extraer dinero de un cajero sin una tarjeta

Con el fin de evitar una mayor propagación de la pandemia del Coronavirus, la Red Banelco emitió una guía para extraer dinero sin la necesidad de usar la tarjeta.

En ese sentido, el comunicado señala que gestionar una extracción sin tarjeta consta de dos partes: 1) La generación del mandato de extracción. 2) La extracción en el cajero automático.

Asimismo, resalta que la Orden de Extracción solo se puede utilizar una única vez y que se puede solicitar hasta 5 mandatos diarios, o hasta llegar al tope de extracción. La orden de mandato puede durar hasta 5 días, dependiendo de la configuración del banco.

El límite de extracción sin tarjeta lo define cada banco y se sugiere generar extracciones por valores múltiplos de $100. El dinero se puede retirar en la red Banelco y el monto extraído se verá reflejado en la cuenta del usuario, una vez que se haya realizado.

Para generar ese mandato se debe primero ingresar al Home Banking o la app del banco. Una vez dentro hay que acceder a la sección de “Extracción sin tarjeta”, “Cash Express” o la denominación que le otorgó cada banco. Luego es necesario indicar el DNI del destinatario y monto a extraer. Por último, el sistema indicará una clave de 6 dígitos.

Para la extracción sin tarjeta, se deben cumplir ciertos requisitos:

⦁ Tipo de documento del destinatario

⦁ Número de documento del destinatario

⦁ Monto de la Orden de Extracción

⦁ Clave de única vez para realizar la extracción de 6 dígitos

A continuación, una guía detallada de cómo sacar el dinero de un cajero sin el plástico.

Primero, seleccionar la opción de “operar sin tarjeta” en la pantalla de inicio. Luego, seleccionar “Orden de extracción”. Hecho esto se debe elegir el tipo de documento y después ingresar el número de documento. El siguiente paso es ingresar el importe exacto que solicitó extraer.

Ingresar la clave de la orden de extracción. En pantalla se mostrarán letras equis (X), que ocuparán el lugar de los dígitos ingresados. Luego, el cajero automático entregará la cantidad de dinero extracto especificado.

Por último, se emitirá un ticket, siempre y cuando cuente con papel.

En caso de que el cajero no disponga de papel, se le consultará al usuario si desea continuar. Si selecciona “SI”, el proceso de extracción finalizará con éxito, entregando el dinero sin impresión del ticket.

Si el usuario selecciona “NO”, porque quiere tener el ticket, el sistema volverá a la pantalla inicial. El cajero no entregará el dinero, pero no habrá consumido la “clave”, que el usuario podrá utilizar en otro cajero dentro de los días habilitado.