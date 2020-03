Mirgor negocia por el despido de 760 empleados

Una de las plantas del Grupo Mirgor en Tierra del Fuego, antes de la cuarentena.

Tras el anuncio de Techint Construcciones de cesantear a 1.450 trabajadores, se suma la decisión del Grupo Mirgor, que pertenece a la familia de Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Mauricio Macri, de no renovar el contrato a 760 empleados de su planta en Tierra del Fuego.

Esta tarde, ejecutivos del Grupo, funcionarios de la gobernación y delegados de ASIMRA (Asociación de Supervisores de la industria Metalmecanica, Metalúrgica y Minera de la República Argentina) se iban a reunir para buscar una solución.

La empresa, si bien en un comunicado «negó que haya despidos en la planta de Río Grande» y que no hay todavía una decisión, analizaba rescindir los contratos a plazo fijo que vencían hoy de 540 trabajadores más otros 220 que integran la Planta de Personal Discontinuos (PPD), que es una forma de contratación que se renueva cuatrimestralmente.

Desde la empresa señalaron en un comunicado que la reunión que se llevará acabo hoy es para negociar una salida que no sea tan drástica con todos los contratados que están incluidos en esas dos categorías.

Mirgor indicó que tanto el grupo «como todas las empresas de Tierra del Fuego» decidieron que los contratados PPD no cumplieran funciones hasta terminada la cuarentena. Y, si bien aclaró que todos sus empleados cobrarán sus salarios el 6 de abril, no queda claro si estos y los trabajadores con contratos «a plazo fijo» cobran o no a pesar de la cuarentena.

Como muchas empresas, Mirgor vio paralizada su actividad con la decisión del gobierno nacional de disponer una cuarentena obligatoria. El grupo, cuyo principal accionista con el 48% es la familia Caputo, emplea a 5.000 trabajadores y se dedica a ensamblar electrodomésticos y también se enfoca en aparatos de climatización de la industria automotriz.

La decisión de la empresa va de frente con la posición que tomó el presidente Alberto Fernández, cuando sin nombrarlo a Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, dijo: «Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores».