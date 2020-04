La venta de combustibles cayó un 90%

El titular de CECHA, Gabriel Bornoroni, alertó por la baja en las ventas y se quejó de que el gobierno no asiste al sector.

Por la cuarentena, las estaciones de servicio apenas venden un 10% de lo habitual.

Según Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), dijo que, por el aislamiento social obligatorio, la venta e combustibles cayó un 90% y se quejó de que el gobierno no haya incluido al sector en el decreto de creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

«Tenemos abiertas las 5.000 estaciones de servicio y no podemos pagar los salarios. Mantenemos abiertas las estaciones para que los camiones de reparto de medicamentos y alimentos puedan circular sin inconvenientes», señaló Boronoroni en declaraciones a la radio Rivadavia.

El empresario advirtió sobre el desconcierto de los dueños de estaciones de servicio, que siguen vendiendo combustible ya que el sector fue considerado esencial, porque el gobierno los dejó afuera de la asistencia estatal ya que «los equipos de trabajo de las estaciones de servicio se están arriesgando todos los días para ir a trabajar».

«El Gobierno tiene que ser inteligente e incluirnos en el DNU.

Nosotros con este 10% de ventas no podemos pagar los sueldos, ni siquiera podemos pagar la luz. Ya me dijeron estacioneros del interior que van a cerrar, pero no queremos que pase», indicó Bornoroni.

El empresario cordobés recordó que le envió notas al presidente Alberto Fernández; al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al titular de Trabajo, Claudio Moroni, pero ninguno contestó, según indica un cable de NA.