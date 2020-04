En Fortuna de abril: el impacto de coronavirus

Cómo afecta a las empresas y al trabajo la pandemia de covid-19. Qué va a pasar el día después de la cuarentena. Las medidas del gobierno para que la enfermedad no complique las exportaciones al tiempo que busca que la producción y el consumo puedan reactivarse. Los riesgos de que el rebote económico una pasada la crisis no sea una curva sino una L, es decir una caída y que la actividad no se recupere.