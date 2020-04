Kulfas vs. bancos por los créditos blandos para PyMEs

Martín Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, criticó a los bancos por no dar préstamos a las PyMEs.

Desde el Ministerio de la Producción muestran su disgusto por la reticencia de los bancos privados a dar préstamos para que microempresas y PyMEs puedan pagar los sueldos en abril con una tasa del 24%. Desde el Banco Central señalan que, si bien reconocen que hay ciertas demoras de algunas entidades en ofrecer estos paquetes, no creen que tarden mucho más en cumplir con una normativa que las obliga a dar esos créditos. En tanto, las entidades financieras que integran ABA (bancos de capital extranjero) y ADEBA (de capital nacional), y que todavía no lanzaron estos créditos, dudan por el tema de las garantías que tienen que presentar las empresas y porque al no cobrar ninguna comisión por esto, no les resulta rentable.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se quejó hoy porque «los bancos que no dan los créditos para pagar sueldos generan mucho malestar». Destacó que varios los bancos oficiales estaban cumpliendo con esta normativa del Central y señaló que «las Pymes necesitan que no se corte la cadena de pagos. Hace dos semanas el Banco Central sacó una nueva regulación destinada al crédito para pequeñas empresas al 24% y flexibilizó parte de los requisitos».

Voceros del Banco Central indicaron que, aunque saben que hay entidades demoradas, los bancos tienen que cumplir con la norma que estableció estos paquetes a baja tasa. Sin embargo, la entidad que conduce Miguel Pesce no tiene un registro todavía de cuáles son las entidades que ya ofrecen estos créditos y cuáles no. «No salimos a ver quién sí y quién no –dijeron–. Igual lo tienen que ir aplicando ya».

El Central ya liberó unos $ 350.000 millones de fondos que estaban en encajes o leliqs para que los bancos dieran estos préstamos y se estima que el conjunto de las empresas necesitarían unos $ 320.000 millones para cubrir su nómina salarial. Se calcula que ya hay unas 500 empresas que pidieron estos créditos.

Además, por la resolución A 6946, el BCRA buscó «estimular, en el marco de esa misma línea de créditos y en las mismas condiciones, la disposición de más fondos para préstamos que sean destinados a afrontar el pago de la nómina salarial. En particular, el BCRA les brindará nuevos incentivos a las entidades para que incrementen los préstamos a MiPyMEs para el pago de sueldos, siempre y cuando esas entidades sean agentes de pago de la empresa que lo solicita. También seguirá vigente la reducción de encajes para los bancos que impulsen esta línea crediticia», segeún señala la disposición.

«Hay muchos que van muy lento con esto. Tal vez se acostumbraron en el pasado a ganar mucho dinero con las letras del Banco Central», afirmó Kulfas y señaló que «los bancos aún están muy reticentes a otorgar créditos cuando cuentan con garantías suficientes para atender la demanda de muchas empresas».

«El BCRA generó los incentivos para que los bancos presten y el Ministerio creo el FoGAr para garantizar el 100% de los créditos a las pequeñas y el 25% a las medianas», indicó Kulfas

Justamente el temas de las garantías es un problema para los bancos. A través del FoGAr (Fondo de Garantías Argentino), el Estado ofrece garantías del 100% del monto prestado para las miniempresas y del 25% para el resto de las PyMEs.

Esto también les genera ruido a los bancos porque el FoGAr dispone de $ 30.000 millones para avales, pero para cubrir los sueldos o capital de trabajo de las PyMEs se necesitarían avales por $ 50.000 millones más para cubrir hasta los salarios de sus clientes.

Esta tasa del 24% es negativa si se considera que para 2020 la inflación se estima en un 40%. Además, los bancos que ofrecen estos créditos lo hacen de distinta manera: algunos como descubierto en cuenta corriente o como préstamos a 6, 12 o 18 meses, algunos incluso dan un período de gracia.

Lo cierto es que más allá de que no haya un informe del BCRA sobre qué bancos dan estos préstamos y cuáles no, muchos bancos privados avisan por medio de gacetillas de prensa que ya comenzaron a otorgarlos.