Anses: Cómo se cobra este fin de semana

El ente nacional informó que el bono extraordinario estará depositado para todas las terminaciones del DNI este fin de semana.

A partir del sábado 4 de abril y en el curso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE (con todas las terminaciones de documento) tendrá acreditado el IFE de 10.000 pesos en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos en el momento en que lo deseen a partir de su acreditación durante esos dos días.



Aquellos beneficiarios que tuviesen algún inconveniente en el uso de los cajeros automáticos para realizar el cobro, tendrán la posibilidad de hacerlo en las sucursales bancarias que les correspondan. En primer término, a partir del sábado, deberán hacerlo las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente. Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo podrán hacer al día siguiente.



Cabe aclarar que, en el caso de los jubilados y pensionados, los calendarios de pago de abril se mantienen como ya estaban establecidos y solo deberán acercarse a las sucursales quienes no tengan tarjeta de débito o no tengan otra manera de cobrar los haberes de marzo que no sea en forma presencial.