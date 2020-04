Cuáles fueron las empresas a las que se le compraron los alimentos con sobreprecio

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social

Esta semana se desató una nueva polémica en torno al Gobierno a causa de la compra masiva de alimentos básicos para abastecer a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia. La causa del problema fue el exceso de precios que pagó el Estado a las empresas proveedoras. En ese sentido, se dio a conocer la información que, en algunos casos, se pagó hasta un 37% más de los incluidos en Precios Cuidados. Incluso, algunos productos pagados tenían precios más altos que los de las primeras marcas de cada categoría.

Según lo trascendido, el Gobierno le compró a Sol Ganadera; Copacabana; Alimentos Generales y MH Accurso, y al Grupo L, un holding estrechamente vinculado a dirigentes del actual gobierno nacional y también de Cambiemos, alimentos por $550 millones. Cabe señalar que el Grupo está compuesta por una serie de firmas como son: Teylem; Foraim; Equis Quince; Blue Catering; Bagalá y Cook Master. Las mismas, tienen como principal referente a Víctor Lusardi. En el último tiempo, el empresario incrementó sus negocios gracias a sus vínculos con el kirchnerismo como con Mauricio Macri.

Por ejemplo, la firma Teylem recibió $23 millones por la venta de 340.000 kilogramos de arroz blanco, tipo Largo Fino o Mediano 0000, en presentación de bolsas de un kilogramo cada una, marcas Don Marcos, y/o Molinos Ala a un precio unitario de $68. Otros $56 millones por 340.000 unidades de aceite comestible mezcla, en presentaciones de 1,5 litros, marca Indigo por un importe unitario de $166,58.

En tanto que Forain, la otra empresa de Lusardi, se adjudicó la compra de 340.000 envases de fideos semolados de 500 gramos a precio unitario de $84 para las marcas Aldente y Pastasole y a un valor global de $28,5 millones. En otras palabras, la empresa del Grupo L acumuló un contrato por $137 millones.

Por otro lado, el periodista Matías Longoni descubrió que de las cinco empresas intermediarias, en dos se repiten socios o domicilios como Sol Ganadera SRL que tiene las mismas oficinas en la avenida Corrientes 1327 4° y el mismo director, Federico José Toscano que Alimentos Generales.

Además, el periodista informó que una sola empresa que ganó en todos los rubros, Copacabana SA, por lo que cobrará $188 millones por todo concepto.Longoni, contó que sus dueños se apellidan Assisa y uno de sus miembros fue presidente de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado. Todavía mantiene un cargo dentro del ente ya que es secretario.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social admitieron las compras a precios más altos que los establecidos por el propio Gobierno como valores de referencia, pero Arroyo argumentó que esto se debió a que es una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de ocho a 11 millones de personas por la pandemia del coronavirus.

Tras el escándalo, Arroyo utilizó su cuenta de Twitter para explicar que «los productores se plantaron, y frente a la necesidad de llevar de verdad a todos, se decidió comprarlos por encima del precio testigo».

Por su parte, el presidente Alberte Fernández también se refirió a la cuestión y en una entrevista televisiva señaló que: “Confío en Daniel Arroyo y él va abrir una investigación interna. Me preocupó lo que me dijo del tema de los precios y eso habla de una cartelización y no podemos permitir el abuso de precios. Y si hay un tema de corrupción yo mismo lo voy a perseguir”.