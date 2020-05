Starbucks y Burger King cierran 13 locales en el país

Los empleados de los cinco locales que Burger King cierra definitivamente, serán reubicados.

La empresa mexicana Alsea, licenciataria de las marcas Burger King y Starbucks en la Argentina, informó que cerrará definitivamente cinco locales de comidas rápidas de los que tiene el país y que hará lo mismo con ocho locales de la cadena de cafetería debido a la caída del consumo como consecuencia de la cuarentena por el coronavirus.

La licenciataria indicó en un comunicado los trabajadores de las dos cadenas que se ven afectados por este cierre serán reubicados en otros locales.

Alsea indicó, tanto para uno como el otro caso, se tomó esta decisión para «conservar la sustentabilidad del negocio, la continuidad de la excelente experiencia por la que nos eligen diariamente miles de personas y todos los puestos de trabajo de nuestros colaboradores».

Burger King se quedará a partir de esta decisión con 117 locales en el país, mientras que Starbucks seguirá con 136. Los que cerrarán de la cadena de comidas rápidas, cuatro se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mendoza. Mientras que Starbucks bajará la cortina en tres de CABA, uno en la provincia de Buenos Aires, dos en Mendoza y dos en Córdoba.

Con la fuerte caída en los ingresos por el cierre de los locales de las cadenas de comidas rápidas o cafés, muchas empresas que no puede abrir sus locales apostaron al delivery y esperan que con el permisos para que los clientes puedan ir a los locales a retirar los pedidos. Pero estos sistemas no alcanzan para cubrir los costos de mantener los locales sin público por lo que muchas tomaron la decisión de bajar los salarios de los trabajadores que no están yendo a sus puestos impedidos por la cuarentena.

Los locales de Burger King como los de Starbucks fueron cerrados «temporalmente» para «proteger la salud de nuestros empleados y clientes» en base a las medidas tomadas por el gobierno nacional.

El comunicado de Burger King (la licenciataria hizo un anuncio por cada cadena) indica que «dado el impacto que la pandemia ha provocado y luego de una evaluación del porfolio de locales, Alsea ha tomado la decisión de cerrar permanentemente 5 ubicaciones de Burger King en el país. En ese sentido, los crew afectados serán reubicados en los locales más cercanos».

El informe de Starbuck sigue esta misma línea al indicar que por el impacto de la pandemia se hizo una evaluación de los portfolios de tiendas, «Alsea ha tomado la decisión de cerrar permanentemente 8 ubicaciones de Starbucks en el país para asegurar la sustentabilidad del negocio y la continuidad de la Experiencia Starbucks para nuestros clientes, una vez normalizada la situación. En este sentido, los partners afectados serán reubicados en tiendas cercanas de modo que queden asegurados todos los puestos de trabajo».