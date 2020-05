Cómo afecta la cuarentena a las empresas

Ver Galería Solo el 7% de las empresas está completamente operativo.

La Cámara de Comercio y Servicios (CAC) realizó una encuesta entre el 4 y el 8 de mayo para ver cuál es la situación de las empresas con la crisis por el coronavirus. De este trabajo se desprende que casi el 37% de la compañías están sin actividad, que el 56% están parcialmente operativas, y que el 90% de las firmas sufrió una caída de sus ventas en abril de 2020 en comparación al mismo mes del año pasado.

En este relevamiento participaron empresas de distintos tamaños: hasta 9 empleados (77%); entre 10 y 49 empleados (16%); entre 50 y 200 empleados (4,8%); y empresas con más de 200 empleados (2,2%), de rubros tales como comercio minorista, comercio mayorista y gastronomía, entre otros.

Entre los resultados se determinó que 36,9% de las empresas están sin operación; el 56% se encuentran parcialmente operativas, y que el 7% está trabajando completamente.

Fuente: CAC

Si bien el 36,9% está sin actividad, el resto comenzó a estar en operaciones de manera paulatina o nunca dejó de estar operativa: el 21,3% nunca interrumpió su actividad; el 9,1% retomó entre el 1 de abril y el 12 del mismo mes; el 22,5%, entre el 13 y el 26 de abril, y el 10,2%, está en operaciones desde el 27 de abril.

En cuanto a las ventas en la comparación entre abril de este año y abril de 2019, el 90,4% indicó que disminuyeron; el 4,3% no tuvo cambios, y el 5,3% las incrementaron. La variación promedio de facturación en ese período fue de -59,5%.

Fuente: CAC

En cuanto a cómo manejaron el tema las compañías el tema del alquiler de locales, si bien el 37,4% indicó que no alquilaba, el 19,3% señaló que había pagado en condiciones normales; el 33,7% había realizado un pago parcial o no había pagado pero con acuerdo del locatario, y el 9,6% respondió que había hecho un pago parcial o no había pagado sin acuerdo del locatario.

En cuanto al subsidio para el pago de salarios a través del programa ATP, el 28,4% indicó que ya había pagado a sus trabajadores y que había recibido la confirmación de ese beneficio; el 12,8% dijo que pagó, pero que todavía no había recibido la confirmación; el 12,8% que no había sido rechazado para este beneficio; el 22,5% indicó que no estaba comprendido como potencial beneficiario, y el 23,5% dijo que no había intentado acceder al mismo.

En cuanto a la evolución de las ventas en mayo en comparación a abril, el 13,9% prevé que aumentarán; el 41,7% dijo que permanecerán sin cambios, y el 44,4% que bajarán.

Antes la pregunta sobre cuándo cree que su empresa podría recuperar el nivel normal de actividad, el 3,7% respondió que su nivel de actividad ya es normal o mejor al normal; el 4,3% prevé que será dentro de un mes; el 17,6%, en tres meses; el 38,6% en seis meses; el 26,2% en un año, y el 9,6% no cree que vaya a recuperar su nivel de actividad.

Respecto al uso de los canales de ventas online antes de la cuarentena en comparación a hoy, el 20,9% indicó que ya contaba con ese canal desarrollado; el 21,4%, que tenía ese canal en forma incipiente pero que lo desarrolló a partir de la cuarentena; el 16% no usaba esa forma de ventas pero que abrió ese canal al inicio de la cuarentena, y el 41,7% dijo que seguía sin ventas por el canal digital.

Fuente CAC

En cuanto a si la empresa incorporó otras modalidades de pago, el 69,5% dijo que no; el 11,8% señaló que adoptó el código QR; el 8,6% la transferencia electrónica y el 10,1% señaló que adoptó otras modalidades de pago.