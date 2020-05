Más gente consulta para afiliarse a una prepaga

A partir del coronavirus, muchos que no tenían cobertura médica analizan afiliarse a una prepaga.

Un sitio web que compara valores y servicios de las prepagas de salud realizó una encuesta en abril entre personas que solicitaron información y determinó que el 43% está sin cobertura médica, el 38% posee una prepaga y el 23% tiene obra social. Además, el rango etario de quienes respondieron fue: el 43% tiene de 31 a 45 años, el 31% son mayores de 45 años y el 25%, de 18 a 30 años

El sitio en el mes pasado tuvo un pico de tràfico ya que recibió 150.000 visitas y de ellas hubo 20.000 consultas. Los que pidieron información para una sola persona buscaban cuotas de hasta $ 5.000 promedio, mientras que las familias de tres personas proponían cuotas de hasta $ 15.000.

En la encuesta de ElegíMejor.com.ar, más de la mitad (55%) resultaron ser personas solas que antes de la pandemia no pensaban afiliarse a una prepaga y que ante la aparición del coronavirus decidieron hacerlo. Al contrario, las familias consultan menos de lo normal porque «en estos momentos de cuarentena no buscan cambiar de prepaga, prefieren quedarse con la cobertura de salud que conocen y que ya contrataron para toda la familia antes de la pandemia. Dentro de las respuestas nos encontramos con un alarmante número de personas que no cuentan con cobertura médica de ningún tipo, ni prepaga, ni obra social», señala el informe.

“Un 20% de los usuarios entrevistados buscaron un plan de medicina privada en la plataforma porque tienen miedo al COVID-19«, indica esta encuesta, a la vez que el 13% consultó para encontrar un plan de salud más económico y el 43% lo hizo para tener mejores prestaciones que las que tiene actualmente.

Entre los usuarios que ya cuentan con cobertura médica, «el 43% opina que los establecimientos (prepagas & sanatorios) no están bien preparados en cuanto a hospitales y clínicas, insumos médicos, elementos de higiene o incluso personal médico para afrontar un contagio masivo de Coronavirus en Argentina”.

En cuanto al estado de ánimo, el 47% de los encuestados señaló que sintió miedo a partir de que se conocieron los primeros casos de covid-19 y desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, mientras que el 53% dijo no sentir miedo y que mantenía la cuarentena «para salir adelante entre todos».