Jeff Bezos cerca de ser el primer billonario del mundo

Jeff Bezos, CEO de Amazon y dueño de varias empresas, como The Washington Post.

El avance del Coronavirus provocó un sacudón en las grandes economías que será difícil de recomponer. Sin embargo, existen, en el mundo, algunas excepciones. Un claro ejemplo es el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que no solo no pierde dinero, sino que cada día gana más.

Actualmente, se estima que la fortuna de Bezos es de unos u$s 143 mil millones, aunque esa suma podría incrementarse en los próximos meses. De acuerdo con los especialistas, este año, podría superar los u$s 200 mil millones. Sucede que ante la imposibilidad de salir y la gran cantidad de negocios cerrados por el COVID-19, cada vez más personas utilizan su portal de venta online para adquirir productos. Solo en el primer trimestre del año, las ventas del gigante del comercio electrónico superaron los u$s 75 mil millones.

Pero la fortuna de Bezos pareciera no tener techo y, según los pronósticos, podría alcanzar su nuevo logro en 2026. De acuerdo con reportes económicos si Bezos mantiene este volumen de ingresos, su fortuna podría llegar al billlón de dólares (“trillion” para los estadounidenses) Para tener una mejor idea, esto es u$s1.000.000.000.000.

Para llegar a este dato, la consultora Comparisun analizó la capitalización de mercado de las 25 empresas de mayor valor en la Bolsa de Nueva York, y el patrimonio neto de las 25 personas más ricas del mundo. De este modo, calculó el crecimiento porcentual anual promedio durante los últimos cinco años y aplicó esa tasa de crecimiento para tener una idea de cómo cambiaría ese valor en el futuro.