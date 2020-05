Los shoppings piden se les autorice vender «take away»

Los shoppings emplean en el país a 100.000 personas.

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) pidió a las autoridades nacionales, provinciales y municipales se les autorice la modalidad «take away» en todos los centros comerciales del país.

De esta forma, la entidad busca que los comercios locatarios puedan realizar ventas sin poner en riesgo la salud pública ya que los clientes podrán hacer las compras vía internet o telefónica. El retiro de los productos de los «shoppings de cercanía» se concretaría «desde el

vehículo del comprador, sin necesidad de descender del mismo y sin contacto con el empleado que le entregará la bolsa con su pedido contra la presentación de un recibo impreso o un código QR. Las entregas se efectuarán en los estacionamientos de los shoppings; cuando esto no sea posible, se realizarán en los ingresos principales; en ningún caso se franqueará el ingreso al interior del mall a los clientes», indicó la entidad en un comunicado.

Esta forma de venta permitirá que miles de marcas que tienen locales en los centros comerciales vuelvan a trabajar, aunque sea de forma limitada, tras dos meses de inactividad total.

La mayoría de las empresas que alquilan locales en los shoppings son PyMEs que, al estar impedidas de vender por el aislamiento social obligatorio, no pueden afrontar gastos fijos como el pago de sueldos, impuestos y tasas municipales, además de los alquileres. «No estamos pidiendo nada que no se le haya concedido a otros rubros comerciales”,

dijo Mario Nirenberg, Gerente General de la CASC.

«No solicitamos privilegios, pero tampoco queremos ser discriminados: nuestros centros comerciales permanecerán cerrados hasta que las autoridades lo determinen, pero creemos que es posible y seguro que nuestros locatarios vendan a través de la computadora o el celular, y los

compradores retiren la mercadería en los estacionamientos de los shoppings”, advirtió.



La CASC ya presentó un protocolo de seguridad para cuando se reabran los centros comerciales que tuvo el aval del Centro de Estudios Infectológicos del Dr. Stamboulian. «Allí se establecen las medidas sanitarias a adoptar, el número máximo de clientes que se permitirá permanezcan en los malls

de acuerdo a su superficie, las medidas para garantizar que ese número nunca sea superado, etc. El protocolo sigue a estudio de las autoridades. No obstante, la alternativa de la modalidad take away o “para llevar” ha sido autorizada por algunos municipios del interior del país, lo cual constituye un paliativo para la actividad. Es así que, siguiendo estos antecedentes, requerimos a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, se autorice esta modalidad comercial alternativa», señala el comunicado.

Los shopping Centers emplean directa e indirectamente a 100.000 personas, a lo que se agregan los millones de trabajadores que están en los sectores que proveen a los negocios de los centros comerciales, como indumentaria, calzado, gastronomía, electrodomésticos, entre otros.