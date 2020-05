Nuevos fallos judiciales avalan a Uber en la Ciudad

Dos juzgados de CABA fallaron a favor de la app al considerar que no es una falta manejar usándola y que no se puede retener la licencia a los conductores.

Continúa la zaga de la pelea entre la ciudad y la aplicación Uber.

La justicia porteña determinó con sentencia firme, sin que se pueda apelar, que manejar usando la aplicación de Uber no es una falta, que no se puede retener la licencia de conducir de quienes manejan dando este servicio y que no se puede aplicar la Ley anti Uber, sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de CABA dictó dos sentencias que indican que «manejar utilizando la aplicación de Uber no constituye una falta» y también que «no es aplicable la denominada ley anti-Uber”. Además, el tribunal destaca que los conductores manejaban con licencia profesional, al igual que «más de 175.000 socios conductores con licencia profesional que generaron ganancias manejando con la aplicación de Uber en 2019″, indica un comunicado de la empresa.

Por otro lado, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la ciudad resolvió que «la retención de la licencia a un conductor en un control de tránsito viola el procedimiento establecido por el Código de Tránsito».

El Juzgado N° 28 falló a favor de dos personas acusadas de «transportar pasajeros sin habilitación” usando la aplicación de Uber y determinó que la actividad que desarrollaban no es una falta de acuerdo al Código de la Ciudad, y que para serlo “la conducta prohibida debe estar perfectamente determinada” por el Código «lo que no es así», destaca Uber en un comunicado.

La app indicó que los acusados por manejar con la aplicación no encuadra como imputación por “transporte de pasajeros sin habilitación”. Los fallos advierten que cada uno de los imputados “cuenta con licencia de conducir profesional”, y agrega que los conductores circulaban con la póliza de seguro correspondiente al momento de los hechos.

Según la compañía, «estas sentencias se suman a los fallos favorables de los Juzgados N° 7 y N° 14 y de la Cámara de Apelación del mismo fuero, y al del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día de hoy, no hay ninguna sentencia firme, en ningún fuero, que sostenga que la actividad de Uber es ilegal».