A mitad de jornada, el blue bajaba levemente

El contado con liquidación y el dólar bolsa subían levemente este mediodía.

Promediando la jornada, el mercado de divisas marcaba una baja de $ 1 en el dólar blue, que cotizaba a $ 126, que se suma a la caída de $ 2 pesos de ayer, aunque el martes había subido $ 3. El paralelo mantiene una brecha del 84% respecto del mayorista, que subía 0,14% y cotizaba en $ 68,45.

El proveedor de dólares por excelencia en el mercado cambiario sigue siendo el Banco Central, que el martes y ayer vendió en total u$s 160 millones. En lo que va de mayo, las reservas cayeron u$s 1.065 millones. con lo que las reservas quedaron en u$s 42.510 millones, el nivel más bajo desde enero de 2017.

En abril, la venta de dólares a precio oficial más el impuesto PAIS del 30% fue de casi u$s 250 millones. Desde el 20 de abril hasta hoy, salieron del sistema financiero u$s 1.300 millones, lo que hace que muchos analistas de la city estimen que pronto también se va a impedir la compra de divisas por u$s 200 mensuales por persona.

El contado con liquidación subía apenas un 0,3% y quedaba en $ 111,14, mientras que el dólar bolsa bajaba 0,10% y se ubicaba en $ 105,44. El minorista del Banco Nación permanecía en $ 65,25 comprador y $ 70,25 vendedor. El dólar bitcoin se mantenía en el rango del CCL y MEP, con un valor de entre $ 105 y $ 110.