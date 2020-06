Ranking de las monedas virtuales más valiosas

Ver Galería El valor de una bitcoin ronda los u$s 10.000 y tiene un valor de mercado que alcanza a u$s 176.000 millones.

Desde que en 2009 apareció la primera bitcoin sin respaldo de ningún banco central o país, se han creado muchas criptomonedas, algunas con más o menos éxito. Hoy, estos activos ya alcanzan a 5.400 monedas virtuales.

De ahí que existen monedas virtuales cuyo valor las coloca en los primeros lugares del podio como la ya mencionada bitcoin, ethereum, ripple, bitcoin cash, bitcoin SV, entre otras.

Coinmarkercap.com realiza un ranking de criptomonedas y para mayo hizo una lista que marca los perdedores y ganadores de estos activos por capitalización de mercado.

1-Bitcoin (BTC): Es la moneda virtual más importante del mundo, con un capitalización de mercado de u$s 176.206.744.010 millones, lo que la ubica bastante lejos de la segunda, ethereum, que tiene un market cap de u$s 26.000 millones. Su valor por unidad es de u$s 9.580.

2-Ethereum (ETH): La segunda moneda virtual a nivel global en este ranking de mayo y que tuvo un valor de u$s 240. Como se dijo, su capitalización de mercado asciende a u$s 26.679.708.215.

3-Tether (USDT): Esta moneda virtual no es tan conocida, pero su capitalización de mercado asciende a $9.197.886.286 y su valor por unidad es de u$s 1.

4-Ripple (XRP): Es la criptomoneda más usada como medio de pago tradicional por su rapidez y su bajo costo por estas transacciones. Su valor por unidad es de u$s 0,204447 y un market capitalization de u$s 9.018.748.676.

5-Bitcoin Cash (BCH): Si bien esta moneda virtual proviene de la misma blockchange que el bitcoin, no son lo mismo. Las transacciones con BCH son más veloces y menos costosas. Su precio es de u$s 250,08 y su market cap es de u$s 4.618.813.950.

6-Bitcoin SV (BSV): También esta criptomoneda surge de bitcoin cash pero, si bien es de la misma familia, tiene funciones diferentes. Su valor unitario es de u$s 195,86 y la capitalización de mercado es de u$s 3.608.445.891.

7-Litecoin (LTC): Esta criptomoneda tiene un market cap de u$s 3.077.308.404 y cada litecoin vale u$s 47,43.

8-Binance Coin (BNB): Es la moneda virtual de la plataforma de intercambio de criptomonedas más conocida del mundo. Su valor de capitalización de mercado es de u$s 2.715.276.795 y su valor unitario es de u$s 17,46.

9-EOS: es la criptomoneda de la plataforma de contratos inteligentes que intenta eliminar los costos de transacciones y lograr hacer millones en pocos segundos. Su market capitalization es de u$s 2.508.791.440 y su valor es de u$s 2,69.

10-Cardano (ADA): Cardano es la plataforma creada por el socio de Garin Wood (fundador de ethereum), Charles Hoskinson para las transacciones con su moneda ADA. Su valor de mercado es de u$s 2.196.363.934 y su valaor por unidad es de u$s 0,084713.