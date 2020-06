Lemonis: «El Covid-19 enseñó a no dar nada por sentado»

Marcus Lemonis, empresario y protagonista del programa "El Socio".

Marcus Lemonis es un empresario reconocido mundialmente por ser protagonista del realityshow ‘The Profit’, también llamado en América latina ‘El Socio’. El mismo, se transmite por History Channel todos los domingos. En el programa, el multimillonario asiste a pequeños empresarios a mejorar la situación económica de sus emprendimientos a cambio de una participación en la empresa.

Fortuna web tuvo la oportunidad de conversar con él acerca de su programa, pero también de la actualidad mundial y los efectos del Coronavirus en la economía mundial.

A lo largo de estas 7 temporadas de El Socio ¿qué errores observa que se repite en los emprendedores?

Lemonis: Bueno, estoy más preocupado por los errores que yo sigo cometiendo. Sigo confiando en las personas y me prometí a mí mismo que nunca dejaría de confiar en las personas y, a veces, como saben en el programa, al final no funciona. Pero los errores de los empresarios son los mismos y siempre serán los mismos. Es su incapacidad para comprender el valor de las personas. Y aquellos dueños de negocios que abrazan a las personas como los activos más importantes serán los que durarán para siempre.

¿Qué características debe tener un emprendedor para que usted decida ayudarlo?

Lemonis: Humildad. He aquí el por qué. Siempre puedo enseñarles un proceso. Siempre puedo arreglar su producto. Siempre puedo cambiar su empaque o mejorar sus precios o mejorar algo. Las empresas son fáciles de arreglar, las personas no son fáciles de arreglar. Y si no tienes humildad, no estás abierto a la idea de mejorarte a ti mismo.

¿Cuáles piensa que son las Virtudes y defectos de los emprendedores latinoamericanos frente a los norteamericanos?

Lemonis: No creo que haya nada en el lado de la debilidad. No quiero que las personas en América Latina piensen que no están tan calificados y que no son tan inteligentes. Una de las cosas que escucho mucho es la falta de educación empresarial disponible para las personas en América Latina. Y entonces estoy tratando de encontrar una manera de desarrollar eso. Hablo muy poco español y me siento frustrado por mi capacidad de compartir conocimientos allí abajo. Pero creo que una debilidad es el acceso a la información sobre las pequeñas empresas. La fortaleza frente a todos en el mundo en mi opinión es que tiene una ética de trabajo como algo que nunca he visto.

¿Podrías describir esta nueva temporada?

Lemonis: Esta nueva temporada es sobre el empoderamiento femenino y acerca de las oportunidades para encontrar personas a las que no se les han dado las oportunidades. Sabes, las empresas que son propiedad de mujeres realmente luchan por encontrar bancos e inversores que estén dispuestos a arriesgarse con ellas. No se les ha dado la misma oportunidad que a los hombres y luego a las personas de color, ya sea marrón o negro, no se les ha dado la misma oportunidad de que su voz sea escuchada, de solicitar préstamos para buscar oportunidades. Y fue importante para mí comenzar a desarrollar mi propio propósito de darles a esas personas una oportunidad. La temporada 7 se trata de hacer el bien a los demás y asegurarme de que todos los involucrados tengan una verdadera pasión y compromiso por su negocio más que antes.

Muchas empresas cerraron como consecuencia del covid. ¿Qué deberían tener en cuenta para reinventarse y abrirse como negocios otra vez?

Lemonis: Creo que tienes que determinar si esto es lo correcto para ti. La pregunta más importante que debe hacerse es: ¿Era exitoso de mi negocio antes de la pandemia? Y si no fue así, no hay razón para que sobreviva ahora. Entonces, creo que debes tomar una decisión en tu propia vida, si ser miembro del equipo en la compañía de otra persona no sería algo mejor. Tener un negocio no es para todos. Requiere un estómago de acero. Requiere la capacidad de soportar pérdidas. Pero lo más importante es proteger a tu familia. Y si ser dueño de un negocio pone en riesgo a su familia, entonces no lo recomendaría. Si ser dueño de un negocio brinda una oportunidad para tu familia, entonces es algo que vale la pena perseguir.

¿Cómo cree que la pandemia del Coronavirus afectó al mundo de los negocios de cara al futuro?

Lemonis: Mire, creo que va a afectar los tipos de negocios que pueden tener éxito. Creo que a corto plazo será muy difícil para los restaurantes, peluqueria y bares tener tanto éxito como antes. Pero como miembros de la comunidad tenemos que encontrar otras formas de apoyar a esas empresas. Porque como mundo vamos a encontrar una vacuna contra el virus, y como mundo nos vamos a enfrentar a otro problema en algún momento en el camino. Tenemos que aprender a ser resilientes. Tenemos que aprender a no culpar a otras personas por nuestros problemas. Tenemos que aprender a resolver problemas por nosotros mismos. Y realmente creo que la comunidad en América Latina y en todo el mundo estará bien equipada. La comunidad latinoamericana ha tratado en mi opinión, ha tratado años de opresión de otras personas en todo el mundo y saben lo que se siente luchar por lo que creen y luchar por lo que quieren. Y este es el momento en que esa pelea tiene que salir. Pero necesita salir con inteligencia, en un proceso y de manera pacífica, que es más como un “momentum”, un impulso más que como un enojo.

¿Cuál es el sector que ve con mayor oportunidad de inversión a futuro?

Lemonis: Cualquier cosa que esté al aire libre. Algo donde las familias puedan estar al aire libre. Así que sé que hay hermosas tierras, playas, montañas y parques, todo lo que está al aire libre que permite a las familias estar juntas; todo lo que tiene tecnología avanzada para la entrega de bienes y servicios; todo lo que está en el mundo de belleza. Pero sí me preocupa, a un pequeño grado, las cosas de lujo. Creo que las personas en el mundo han aprendido durante los últimos tres meses lo que tienen que tener para vivir y lo que no tienen que tener para sobrevivir. Y su disposición a apresurarse a volver a esas cosas que no tienen que tener, no volverá. ¿Lo que saben que tienen que tener? Tienen que tener su familia. Tienen que tener sus amigos. Tienen que tener su fe. Tienen que cuidarse en su salud. Les encanta comer, les encanta bailar y les encanta ser sociables. Entonces, si piensas en las empresas que están tocando todas esas cosas, nadie en el mundo va a renunciar a sus amigos y su familia y su salud por nada.

¿Cuál es la lección que la pandemia nos está dejando, especialmente a los emprendedores y empresarios?

Lemonis: No des nada por sentado y siempre esté preparado para lo que no sabe que vendrá.