EE.UU. compró a Coinbase una base de datos de bitcoins

La firma de criptomonedas Coinbase vendió información sensible de poseedores de monedas virtuales y perdió u$s 214 millones en una semana.

Brian Armstrong, CEO y co fundador del exchage Coinbase.

El exchange (esto es, una casa de cambio para adquirir monedas virtuales con dinero o intercambiar criptomonedas) Coinbase, la segunda más importante del mundo, está perdiendo usuarios ya que vendió su base de datos (con nombres, direcciones, edades e información financiera, entre otros datos sensibles) al gobierno de Estados Unidos.

Si bien Coinbase (que está segunda en el ranking de los exchange más confiables y uno con más clientes) señaló que sólo le había entregado a la DEA (Drug Enforcement Administration) y a la Internal Revenue Service (IRS) información pública y no datos sensibles, muchos usuarios decepcionados decidieron retirar sus bitcoins y otras criptomonedas y trasladar sus billeteras virtuales a otros exchange, como Binance (la primera en el ranking) o Huobi (la tercera).

En una semana, Coinbase perdió u$s 214 millones ya que fueron retirados 22.000 bitcoins, según datos de la plataforma de análisis cripto Glassnode. Hoy, una bitcoin cotiza en u$s 9.428,91. El analista de criptomonedas Matt Odell tuiteó sonre este tema y dijo: «Resulta que los usuarios de Coinbase no aprecian que Brian Armstrong venda herramientas de vigilancia al Gobierno de los Estados Unidos». Armstrong es CEO y cocreador de Coinbase.

A pesar de la explicaciones del exchange, lo que esta casa de cambios virtual vendió al gobierno estadounidense fue su software de análisis y vigilancia de criptomonedas. Y este sofware revela el nombre de quien posee una billetera con monedas virtuales, un dato básico por el que muchos adquieres este tipo de activos: el anonimato.

Además, tanto la DEA como la IRS no sólo pueden usar esa información en Estados Unidos sino también en el mundo, ya que Coinbase actúa en muchos países, y los gobiernos de esos países puedeln pedir a estos dos organismos que compartan esa información.

Coinbase tiene 14 millones de usuarios y es un exchange muy reconocido a nivel global. Pero esta decisión de vender el software provocó que muchos de esos clientes emigraran, a pesar de que en un comunicado la firma haya señalado que «esta herramienta solo les ofrece acceso simplificado a los datos disponibles públicamente en la Blockchain. En ningún momento tienen acceso a los datos internos o de clientes de Coinbase».