Por qué se cayó el sitio web de varios bancos

Hoy, ante la fuerte demanda de los usuarios, el home banking de varias entidades dejaron de operar. La compra de los u$s 200 entre las causas.

El home banking de muchas entidades colapsó por la alta demanda de los clientes de las entidades bancarias.

El home banking de varias entidades bancarias presentaron problemas hoy, ya que no se podía ingresar al sitio o efectuar operaciones de compra de dólares, lo que se transformó en trending topic en las redes sociales.

Según algunas entidades, esto se debió a la mayor actividad de los usuarios por ser principio de mes, cuando muchas empressa depositan los sueldos, y principalemente por la alta demanda de los u$s 200 dólares permitidos para la compra con el 30% del Impuesto PAIS.

Hubo algunas entidades que indicaron que la caída de su sitio web se debió a que estaban adecuando el sistema por el cobro de la primera cuota de la refinanciación que dispuso el Banco Central para saludos financiados en abril.

Pero el problema principal fue el aumento en la demanda de dólares que el BCRA permite comprar por mes por persona, de u$s 200.

Los bancos tuvieron que adecuar sus medidas de control para evitar la adquisición de divisas por los «coleros virtuales».

Sin embargo, y más allá de estos controles, el número de clientes que adquirieron divisas en forma alegal aumentó considerablemente desde que comenzó la cuarentena.

El Central informó que en abril 1.200.000 usuarios adquirieron u$s 200. En mayo esta cifra se duplicó a 2.400.000 personas y en junio esa cantidad ascendió a 3.300.000 clientes bancarios.

Medido en dólares, esta suba fue de u$s 219 millones en abril; u$s 451 millones en mayo, y u$s 647 millones de junio.