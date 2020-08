Empresas congelan los incrementos salariales

Salario.

Si bien todavía es temprano para conocer la verdadera magnitud de los daños causados por el COVID-19, se da por sentado que regresar a una situación parecida a la prepandemia demorará algunos años.

En ese sentido, una de las problemáticas más serias que afrontan los países así como las empresas es el trabajo. En ese sentido, un estudio de Willis Towers Watson reveló que las empresas en América Latina han reducido los presupuestos de incremento salarial en 2020

En el más reciente Reporte de Planeación de Presupuesto Salarial con la participación global de 15,000 empresas en 132 países, más de 1,500 empleadores distribuidos en 8 países latinoamericanos, muestra que al comienzo del año, el presupuesto de incrementos para cada país, considerando las ocho economías más representativas de la región, rondaba entre el 4 y 5.3%, a excepción de Argentina que por sus características económicas e inflacionarias registraba 40 como porcentaje de incremento planeado.

Sin embargo, el impacto económico de la pandemia derivó en la reducción del presupuesto de incrementos en hasta un 1.9% como es el caso de Argentina y 1.8% para Brasil, el resto de los ocho países contemplados en este comunicado fluctúan entre el 0.2 y 0.6% de variación, siendo Panamá (0.2%) el que registra una menor modificación. Por otro lado, Chile registra una reducción del 0.6%, Perú del 0.5%, Colombia del 0.4% y México y Costa Rica del 0.3%.

El impacto económico de la pandemia no sólo condujo a las empresas a la reducción en el porcentaje de incrementos salariales, también lo hizo al 30% de las empresas a congelar o posponer los incrementos que ya estaban presupuestados para este año.

Las consecuencias económicas en la región fueron el principal detonador para los ajustes en los incrementos salariales, por ejemplo la caída del Producto Bruto Interno. Pese a esta situación, las economías de la región se muestran optimistas ante la recuperación económica que podría darse en 2021.

Cabe señalar que este fenómeno no se da únicamente en Latinoamérica sino a nivel global. Las organizaciones esperan que los incrementos salariales 2021 en el mundo crezcan 0.67% comparado con 2020 y sólo una de cada ocho organizaciones indican que congelarán los incrementos o pospondrán la revisión.

La proyección de los incrementos salariales para el 2021 en América Latina es un reflejo de la perspectiva de recuperación de los mercados, vinculado a las expectativas del crecimiento y mejoría económica en los diferentes países; la región latinoamericana, aunque optimista es conservador en la proyección de los incrementos salariales, en donde la mayoría de los casos no iguala el incremento planeado antes de COVID-19.

Actualmente, sólo México y Perú están prospectando regresar a los niveles de incremento planeados antes de COVID-19, el resto de los países están prospectando un porcentaje superior al incremento después de COVID-19 pero que no alcanza el puntaje planeado antes de la pandemia.

Bajo este panorama en el 2021, también el porcentaje de incrementos congelados llega a ser hasta ocho veces lo planeado antes de la pandemia. Chile prospecta únicamente dos por ciento arriba que lo contemplado al principio del 2020 (4% vs 6%) mientras que México prospecta hasta catorce por ciento (2% vs 16%), dos puntos abajo que Argentina (0% vs 16%) y dos puntos arriba que Panamá (2% vs 14%).

Respecto al panorama general en América Latina, Christian Mattos, Líder regional de Encuestas reflexiona: “No es una sorpresa que muchas corporaciones estén reduciendo los presupuestos de incremento este año. La mayoría de las empresas alrededor del mundo están enfocados en la preservación del flujo y la optimización de los costos, el 80% de las compañías en las economías más importantes en el mundo están congelando las contrataciones. El impacto total de la pandemia aún no ha alcanzado su punto máximo, ya que algunas compañías congelaron los incrementos este año para apuntalar los flujos de efectivos, mientras que otras ya habían anunciado los aumentos salariales antes de la pandemia, por lo que podríamos enfrentar un impacto mayor el próximo año”