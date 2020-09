Delivery Hero, la firma alemana que se quedó con Glovo

La empresa ya operaba en el territorio con la adquisición de PedidosYa en 2014. Además, en 2017, invirtió más de u$s 105 millones en Rappi.

La firma alemana fue fundada en 2011 y desembarcó en América Latina en 2014.

Delivery Hero, la firma alemana multinacional de servicio de delivery es la nueva dueña de Glovo. La empresa tiene sede en Berlín, Alemania, y opera en más de 40 países, entre ellos en Latinoamérica con Pedidos Ya. También, cotiza en la bolsa bajo la denominación DHER.

Actualmente, tiene asociados a 500.000 restaurantes y emplea en el mundo a 24.617 personas. El año pasado tuvo ingresos por casi u$s 1.500 millones.

Delivery Hero fue fundada en 2011 por Niklas Östberg, Kolja Hebenstreit,Markus Fuhrmann and Lukasz Gadowski. Su objetivo fue muy claro desde el principio, transformar la empresa en una plataforma global de pedido de comida a domicilio. Bajo la dirección de Niklas Östberg y Fabian Siegel, Delivery Hero se expandió, ese mismo año, a Australia y Reino Unido.

Delivery Hero recibió su primera inversión en noviembre de 2011 y fue por un total de €4 millones (u$s 4,72 millones). En abril de 2012 obtuvo una inversión de casi u$s 30 millones para poder cumplir la meta de expandirse a nivel mundial. Antes de finalizar el año, Delivery Hero recibió dos inversiones más por un total de u$s millones.

La compañía desembarca en 2014 cuando adquiere parte del paquete accionario de la marca líder en América Latina, PedidosYa.

Un dato a tener en cuenta es que, además de PedidosYa y Glovo, Delivery Hero también controla el 20 % de Rappi. En 2017, la firma alemana invirtió más de u$s 105 millones y se convirtió en accionista mayoritario.

Con respecto a su última adquisición, trascendió que el acuerdo se cerró en 230 millones de euros, unos US$272 millones. Niklas Östberg, CEO y cofundador de Delivery Hero, dijo: “América Latina es una región con un potencial de crecimiento excepcional para la entrega en línea. La adquisición de las operaciones locales de Glovo nos brinda la oportunidad de redoblar nuestros esfuerzos para impulsar la innovación y mejorar continuamente la experiencia del cliente. y brindar soporte a los proveedores locales de la región. Hemos trabajado de cerca con Glovo durante muchos años y estamos orgullosos de incorporar sus servicios latinoamericanos a nuestra red global “.

El acuerdo se logró luego de que Glovo decidiera poner fin sus operaciones en toda América Latina. En ese sentido, el director ejecutivo de Glovo, Oscar Pierre, señaló que buscan enfocarse en los mercados clave donde pueden construir un negocio sostenible a largo plazo.

Según el comunicado, la firma española continuará operando el negocio en Perú, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala hasta marzo de 2021.