La AFA sigue expandiendo su posicionamiento en el mundo

De cara al mundial 2026, para el que cada vez falta menos, la AFA sigue impulsando su expansión global a través de AFA Global Expansion, y tendrá durante enero una agenda institucional con presentaciones de sponsors en mercados clave como Estados Unidos y Medio Oriente, Dubai, como así también el acuerdo con nueva línea aérea .

Las Vegas, CES 2026

En el marco de CES (Consumer Electronics Show), la feria de tecnología más importante del mundo, que cada año reúne en Las Vegas a las principales compañías, líderes e innovadores de la industria tecnológica global, la AFA llevará adelante el evento “AFA Global Expansion – Las Vegas”, el lunes 5 de enero en el Museum of Illusions. Allí, se presentará oficialmente a Lexar, una de las marcas de tecnología más grandes y reconocidas del mundo, como Sponsor Global de las Selecciones Nacionales, en una alianza estratégica que refuerza el programa AFA Global Expansion y consolida el posicionamiento internacional de la marca AFA en mercados estratégicos como los Estados Unidos y Medio Oriente.

Lexar es una marca líder en tecnología de memoria y almacenamiento y es nuevo main sponsor global de la AFA

La jornada contará con la presencia de Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de AFA, quien compartirá la visión estratégica de AFA en materia de expansión internacional, desarrollo de marca y alianzas globales.

Asimismo, participarán destacadas leyendas del fútbol argentino y actuales integrantes del cuerpo técnico campeón del mundo:

• Roberto Ayala – Ex capitán de la Selección Argentina y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina campeona del mundo.

• Walter Samuel – Ex defensor central de la Selección Argentina y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina campeona del mundo.

El evento será conducido por Sergio Goycochea – Ex arquero de la Selección Argentina y leyenda del fútbol mundial.

Lexar, compañía tecnológica global nacida en los Estados Unidos y líder en soluciones de almacenamiento y memoria de alto rendimiento, acompaña a la AFA en este camino de expansión internacional, integrando deporte, innovación y tecnología a través de valores compartidos como la excelencia, el alto desempeño, la innovación constante y la visión a largo plazo.

Leandro Petersen: “La AFA hoy es una marca atractiva en todo el mundo”

Medio Oriente, Dubai

Luego de estar en Las Vegas, y como parte de la agenda global, la AFA continuará su recorrido internacional en Dubái, que sin dudas es uno de los principales hubs globales de negocios, innovación y tecnología y fortalecerá allí sus vínculos con empresas y socios estratégicos, ampliando la presencia de la marca en la región de Medio Oriente.

El 24 de enero presentará en esta ciudad el nuevo acuerdo con Prestige One, la compañía de real state mas importante de Dubai, dónde se darán a conocer los detalles de AFA Tower, el desarrollo inmobiliario que llevará adelante la compañía con la marca AFA.

El 24 de enero se presentará el nuevo acuerdo con Prestige One, la firma de real state de Dubai que constuirá la AFA Tower

Estas acciones forman parte del plan integral de expansión internacional de la AFA, que contempla alianzas estratégicas con compañías globales, presencia institucional en eventos de alcance mundial y una agenda activa orientada a conectar con nuevas audiencias, mercados y ecosistemas.

Nueva línea aérea

Por otra parte y también durante enero, AFA presentará su acuerdo comercial con Latam Airlines, como nueva línea aérea oficial de las Selecciones Nacionales, pensando en el próximo Mundial.

De esta forma, durante las próximas semanas, AFA continúa su agenda de Expansión Global con 3 anuncios importantes que refuerzan el posicionamiento internacional que viene impulsando desde 2018, y que en febrero de este año llevará nuevamente el caso a Harvard Business School como caso de estudio internacional.