Qué empresas adhirieron al paro y cuáles no

Con la reforma laboral que busca sancionar el oficialismo en la mira, la CGT junto con otros sindicatos de peso están llevando adelante un paro general nacional de 24 horas que inició hoy a la medianoche. Es el cuarto paro general en contra del gobierno de Javier Milei y el número 48 desde el retorno de la democracia.

La medida de fuerza, que logró unir a varios sindicatos a pesar de sus públicas y notables diferencias, se da en un contexto financiero "calmo" pero económicamente inestable, con algunos pocos sectores que muestran signos claros de crecimiento; mientras que muchos otros -en general los que más mano de obra generan- en caída o con una recuperación tan leve que todavía no logran volver a los niveles de actividad y venta de 2023.

Es en este contexto que algunas compañías están comunicando si se han adherido o no al paro.

Por una parte, la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), que en la actualidad cuenta con 15 empresas que representan a 25 marcas de origen europeo, estadounidense, de Japón, Corea y China, ademas de 176 Concesionarios y 311 talleres de Post venta, informó que sus compañías socias (Alfa Romeo, BMW, Jaguar, Land Rover, Kia, Suzuki, Baic, Chery, BYD, entre otras), "se encuentran operando con total normalidad en todo el país". Además, explicaron que "si bien el paro de transporte que afecta a distintas actividades a nivel nacional y genera dificultades logísticas y de movilidad, las compañías que integran CIDOA mantienen sus servicios habituales en concesionarios, talleres y áreas administrativas, garantizando la atención a clientes y la continuidad de sus operaciones. Desde la entidad se reafirma el compromiso del sector con el cumplimiento de sus responsabilidades comerciales y con la prestación de servicios en las 24 jurisdicciones del país, priorizando la atención y el acompañamiento a los usuarios".

Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA y CEO de Hyundai Argentina, explicó: "En un contexto complejo para la movilidad y la logística, desde CIDOA entendemos la importancia de sostener la actividad y garantizar previsibilidad a nuestros clientes y a toda la cadena de valor. Las empresas asociadas están realizando los máximos esfuerzos para mantener sus operaciones con normalidad en todo el país, reafirmando nuestro compromiso con el empleo, la inversión y el servicio”.

Por otra parte, las líneas aéreas también debieron comunicar cómo el paro afectó sus vuelos. Flybondi había asegurado que "la aerolínea operará 72 vuelos y prevé transportar a más de 11.000 pasajeros, aunque fue necesario realizar ajustes en la programación, que incluyeron la cancelación de 28 vuelos, cambios de aeropuerto y modificaciones horarias. Asimismo, no se descarta que se produzcan nuevas afectaciones a la operación a lo largo del día". Sin embargo, a las 13.30 comunicó que "lamentablemente Flybondi se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina. Durante las primeras horas de la mañana, pudo operar nueve vuelos: desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza hacia Ezeiza; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y además un vuelo chárter Rosario–Maceió. Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí la compañía cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros. Los pasajeros cuyo vuelo fue cancelado podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional desde MI RESERVA".

Avianca, en cambio, tuvo que reprogramar todos sus vuelos desde la noche de ayer 18 de febrero hasta los del día de hoy. La línea aérea comunicó: "Debido al paro nacional convocado para el 19 de febrero, que impacta también a los aeropuertos en Argentina, Avianca informa que sus vuelos desde y hacia Buenos Aires (Ezeiza/Aeroparque) y Córdoba programados para la noche del 18 de febrero y durante el día 19 de febrero, tendrán que ser reprogramados y algunas conexiones podrán verse afectadas. Por cuenta de esta situación que está fuera del control de la aerolínea, Avianca activó su plan de protección para clientes con reservas confirmadas para el 18 y 19 de febrero, con las siguientes opciones: reprogramación de itinerarios en los siguientes vuelos disponibles, de acuerdo con disponibilidad; posibilidad de cambio de itinerario sin costo adicional hasta 15 días después de la fecha inicial de su vuelo, según disponibilidad o reembolso de los trayectos sin utilizar.

JetSMART informó que, "debido al paro general anunciado, la aerolínea se ha visto obligada a cancelar los vuelos domésticos e internacionales programados para esa fecha. La medida gremial, ajena a la compañía, impactará a un total de 96 vuelos y más de 17.000 pasajeros.Ante esta circunstancia externa, los pasajeros afectados podrán optar por el cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026".

Costo del paro

Según la estimación preliminar del Instituto de Economía de UADE, el costo económico del paro de hoy es de $ 696.268 millones o U$D 489 millones (dependiendo del grado de acatamiento, los valores pueden oscilar entre los U$D 400 y 600 millones). Esta cifra equivale al 0,8% del PIB de febrero o el 20,3% de lo que se

hubiera producido en el día. El cálculo asume que no todos los sectores y regiones perderán por igual durante el paro, y que incluso, el 60% de lo inicialmente perdido se recupera dentro del siguiente mes.

"Cabe destacar que la interrupción del servicio de transporte público (colectivos, trenes y subtes) incrementa significativamente la pérdida económica. Si el sector no se adhiriera al paro, el impacto se reduciría a aproximadamente USD 180 millones", según el informe de UADE.