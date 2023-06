ADBlick Granos presentó los planes para la campaña 2023-2024

ADBlick Granos presentó sus planes para la campaña agrícola 2023/24. En el marco de su habitual reunión mensual llamada Día del socio inversor, la compañía anunció que buscarán sembrar 60.000 hectáreas. Asimismo, se comunicó que el objetivo es consolidar la integración a la cadena de valor del agro a través de diversas verticales de negocio.

Con todo el combo, apuntan a una rentabilidad del 9% en dólares para los inversores que se suman al fideicomiso.

La estrategia “ganar-ganar” de ADBlick Granos

Si bien el "core" de ADBlick Granos sigue siendo la siembra a escala, la diversificación de negocios dentro de la cadena de valor le permite estabilizar los rendimientos y cubrir riesgos para los casi 700 inversores que buscan rentabilidad productiva, financiera y resguardo de valor. La 2023/24 será la 15° campaña en la que planean alcanzar los US$ 45 millones de capital administrado, que se destinarán en un 61,3% para la producción de granos en 60.000 hectáreas de campo arrendado, 32% en originación, trading, finanzas y aparcerías (siembras asociadas de maní y papa) y 6,7% en inversiones de equity en otras empresas. "Nuestro modelo de diversificación está preparado para darle una buena renta al inversor por lo que hoy somos considerados en el mercado como una de las inversiones más atractivas de la economía argentina", destacó Marcelo Hegel, CFO de ADBlick Granos.

Como oportunidad, se suma la posibilidad de dolarizarse frente a un contexto que apunta a un acortamiento de la brecha cambiaria, como pasó en las elecciones de 2015: "Ocho años después volvemos a estar en la misma película pero ampliada, ya que en la brecha en 2015 era del 50%. Por ese entonces se ganó 52% en dólares billete en seis meses. Cualquiera sea la administración que venga, no tenemos alternativa como país con una brecha del 120%. Esto hace que cualquiera que sea el nuevo Gobierno tenga que generar un shock de confianza y acomodar los precios relativos, lo que incluye una devaluación y un acortamiento de brecha. No vemos posible que la brecha tienda a cero, pero entendemos que debería haber una brecha entre el 30 y 40%, con cualquier signo político que venga. Esto es una ganancia en dólares del 40% que se suma a la ganancia productiva", detalló José Demicheli, director general de ADBlick Agro.

"Argentina tiene todo para rebotar. Abrimos la suscripción para inversores minoristas hace tres semanas y tenemos ventas récord. El mercado ve al riesgo de ADBlick Granos como una compañía triple A", agregó.

En la campaña 2019-20, la empresa administró US$ 10,8 millones, pasando a US$ 17,1 en la campaña 2020-21, US$ 24,8 en la 2021/22 y US$ 42,7 en la 2022/23. Ahora, apunta a administrar un capital de entre US$ 45 y US$ 48 millones de dólares. Dos fondos cerrados explican la mitad del capital y posicionan a la empresa en un lugar que le permite soñar en grande y apuntar a un salto cualitativo y cuantitativo para los próximos años.

ADBlick Granos: ¿Cómo crecer y no morir en el intento?

Alejandro Meneses, gerente general de ADBlick Granos, explicó el proceso a través del cual la empresa pasó a integrarse a la cadena de valor del agro, lo que le permitió afrontar la sequía en la campaña 2022/23 y resguardar el capital de los inversores.

Para evitar tener que depender únicamente de un recurso escaso como la tierra, buscaron ser atractivos como empresa para vincularse con diversos eslabones del sector. De esta forma, se trabajó sobre la forma de producir, incorporando tecnología y sustentabilidad. También pasaron a evolucionar en lo financiero e impositivo: "Nos da profesionalismo y sofisticación", destaca Meneses.

Además, buscaron alianzas estratégicas para establecer esquemas de “ganar-ganar”. "Se generó un ecosistema virtuoso, pasamos a ser una plataforma de negocios. Si bien la nave insignia de ADBlick Granos sigue siendo la siembra, incorporamos satélites de negocios que mejoran la estructura de costos".

Por ejemplo, se financia a los contratistas de servicios agrícolas para la compra de maquinaria y tecnología, lo que apunta a un esquema de fidelización y mejora productiva. Además de las alianzas con productores de cultivos como maní y papa, que requieren de una especialización.

Esteban Romeno, gerente de producción de la firma, repasó durante el Día del Inversor que para la siembra se toman las particularidades de cada zona: "Están ambientados el 100% de los lotes, los que sembramos y los que vamos a sembrar. Esto deja ver el cultivo que mejor se adapta a la zona".

En los planteos se evita hacer monocultivo y se respeta la rotación gramínea-leguminosa: "Vemos que hoy planteo trigo-soja de segunda es lo que mejor da. No tenemos ninguna restricción de humedad en el suelo para avanzar con el plan de siembra de fina presupuestado", destacó luego de las últimas lluvias.

ADBlick Granos sembró unas 45.000 hectáreas en el ciclo 2022/23 y planea llegar a las 60.000 en la 2023/24. De esa superficie, un 34% se destina a la siembra de fina (trigo y cebada), 32% girasol y 34% el resto de cultivos de la gruesa, en lo que predomina soja de segunda (28% del total de hectáreas).

En el esquema de aparcerías, así como se hizo con el girasol a través de Argensun, se busca dar un salto con socios "expertos". "Ellos llevan adelante los cultivos (como papa y maní) y nosotros aportamos conocimientos de otros aspectos".

En todos los lotes se aplican Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con receta agronómica en 100% de los lotes y gestión de envases vacíos.

Leonardo Seillant, gerente de calidad de ADBlick Granos, informó cómo buscan acompañar al equipo de producción para tomar las mejores decisiones de manejo: "Tenemos vinculación tecnológica y productiva con empresas de punta. El 80% de la siembra y la fertilización se realiza con tecnologías de aplicación variable, lo que nos permite ser más eficientes en el uso de los insumos".

En los esquemas de producción se aplican soluciones digitales que permiten tomar más y mejores decisiones a través de los datos. Además, se avanza en la aplicación de insumos biológicos en 20.000 hectáreas y medición de huella de carbono para tener preparado el sistema de producción a las últimas tendencias.

Seillant recalcó que, gracias a la agricultura de precisión, lograron mejorar los márgenes del girasol y del maíz en US$ 27 y US$ 46 por hectárea respectivamente. En tanto, gracias a los insumos biológicos se logró aumentar un 6% el rendimiento: "Son eslabones claves, es la nueva agricultura que ya está presente".

Leandro Barbieri, responsable comercial de ADBlick Granos, comentó que la campaña 2023/24 plantea desafíos en materia de precios, con guerra, inflación global, grandes cosechas y un clima cambiante. Pero aclara que las coberturas con futuros y opciones permiten resguardar al negocio de la volatilidad del mercado.

También subrayó que se comenzó a trabajar sobre el trading físico, lo que permite aprovechar negocios de oportunidad: "Por el volumen de granos que manejamos tenemos acceso a ciertos negocios que no están en el mercado. Esto nos permite comprar a productores de la zona para darles acceso a un mejor precio. Nos permite generar una sinergia con ellos y nos empiezan a ver como facilitadores de negocios", puntualizó. La empresa ya comercializa más de 150 mil toneladas y suma 30 mil toneladas que originan de terceros.

"En un año de mermas productivas nos encontramos con un volumen alto vendido a buenos precios. El impacto de la sequía se compensa con nuevos negocios", comunicó Barbieri.

De esta forma, integrada a la cadena de valor del agro, la firma se prepara para una nueva campaña junto a los 40 profesionales que la integran y los casi 700 inversores que campaña a campaña incrementan su confianza en la empresa.