Cada vez más argentinos pagan con el código QR

Datos del BCRA revelaron que el uso del código QR va ganando terreno entre las personas usuarias de servicios financieros. En esa línea, un relevamiento de la firma MONI mostró que en los últimos 12 meses más del 70% de los encuestados realizó una compra mediante esta herramienta.

Dentro de ese total, el 40% aseguró que realiza pagos regularmente con el código QR. Solo el 27% indicó no haberlo usado nunca. Al ser consultados los motivos por los cuales no utilizaban esta forma de pago, el 58% contestó que no se le presentó la oportunidad. En tanto, el 23% dijo no saber cómo hacerlo y el 19% porque no le parece una opción práctica.

El crecimiento es realmente considerable, teniendo en cuenta que en junio del 2019, apenas el 35% de los argentinos utilizaba pagos con QR. En cuatro años se duplicó la base de usuarios del sistema.

En línea con esto, el 86% de los argentinos consultados declaró estar al tanto de que los códigos QR de todos los comercios se pueden pagar con cualquier aplicación de home banking o billetera virtual, sin importar de qué entidad es el QR.

La encuesta profundizó sobre la valoración que los argentinos tienen acerca de este sistema de pagos con respecto al uso de tarjeta de débito. El 64% respondió que el QR le resulta más simple y rápido que el pago con débito; al 34% le resultan dos opciones igualmente simples y rápidas y el 2% comentó que le resulta más lento y complicado que el tradicional pago con tarjeta de débito.

Sobre estos resultados, Juan Pablo Bruzzo, CEO de MONI, sostuvo: “La pandemia generó un escenario de condiciones únicas para que miles de personas se volcaran al uso de medios electrónicos de pago. Poniendo en prioridad la experiencia del usuario, con una funcionalidad simple, intuitiva y sin fricciones, podremos lograr niveles de adopción y frecuencia de uso como las de PIX, la plataforma de pagos digitales en Brasil. Para eso es clave que se cumpla la promesa de la interoperabilidad de manera completa y transparente, para que un usuario pague con QR de manera simple y rápida con su billetera preferida en cualquier comercio, sin otras condiciones y sin letra chica”.

RM