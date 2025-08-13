Con el objetivo de profundizar conocimientos en inflación, inversión, crédito y herramientas financieras y demás temas económicos, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA lanza tres diplomaturas: Periodismo de Economía Financiera y Fintech, Periodismo Agropecuario y Periodismo Económico: Interpretación y Análisis de Políticas Públicas.

Desde la casa de estudios informaron que se cursarán de manera virtual y que cada una durará cuatro meses. La modalidad contemplará tres horas y media sincrónica y una hora y media asincrónica. Las clases se dictarán una vez por semana.

3 diplomaturas con enfoques muy específicos

La Diplomatura en Periodismo de Economía Financiera y Fintech responde a una necesidad creciente en el panorama informativo actual, donde la intersección entre economía, tecnología y medios de comunicación exige profesionales con conocimientos sólidos y habilidades especializadas.

En ese sentido, la comprensión y difusión de datos financieros requieren periodistas capaces de interpretar y comunicar la información de manera clara y veraz, en un marco caracterizado por la irrupción de tecnologías como blockchain, criptoactivos, pagos digitales y banca virtual, que revolucionaron el sector financiero.

Esta diplomatura enfatiza la ética periodística, el conocimiento del marco regulatorio y las mejores prácticas para asegurar la responsabilidad en la cobertura mediática.

Por su parte, Periodismo Económico: Interpretación y Análisis de Políticas Públicas apunta como ben dice su nombre a completar la formación específica en políticas públicas dentro del periodismo.

En un contexto donde las políticas fiscales, sectoriales y de desarrollo afectan directamente a ciudadanos, empresas y gobiernos, es fundamental contar con periodistas y profesionales capaces de interpretar la información económica de manera rigurosa y comprensible. Además, la proliferación de datos y la digitalización han hecho que el análisis económico sea cada vez más complejo.

Por último, el periodismo agropecuario desempeña un papel esencial en la difusión de información sobre uno de los sectores productivos más relevantes de Argentina: el agro. No solo es un pilar de la economía nacional, sino que también influye en la política, el desarrollo social y la gestión ambiental. En esta diplomatura, se brindarán los elementos que permitirá comunicar con precisión, profundidad y ética.

RM