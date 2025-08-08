Banco Macro reafirma su compromiso social con un evento muy especial

El próximo martes 12 de agosto, el Banco Macro invita a personas responsables en RRHH de Talento, Atracción y selección, Sustentabilidad y Diversidad a su evento de colación en la Torre Macro. El objetivo es conocer más acerca de esta iniciativa profesional en la cual se impulsa la empleabilidad de personas con discapacidad dentro de las organizaciones.

Junto a Incluyeme.com y la Universidad Tecnológica Nacional, Banco Macro concluyó la 1era edición del bootcamp Software Testing que refuerza su compromiso con la creación de empleo genuino.

Oportunidad laboral: llega en agosto una nueva edición de la Tech Week

Con la firme convicción de brindar oportunidades para todos, Macro beca a más de 30 personas con discapacidad para acelerar su empleabilidad. Para ello, cuenta con con búsquedas de talento afirmativas en diferentes provincias.

El evento se llevará a cabo a partir de las 16 horas hasta las 18.30 y se requiere de una inscripción previa. La misma se puede realizar en este link.