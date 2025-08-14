Grupo operador de shoppings lanza su programa para jóvenes profesionales

IRSA anunció el lanzamiento de una nueva edición de su programa de jóvenes profesionales IRSACrew. El mismo está enfocado en jóvenes que buscan potenciar su talento en un entorno real, dinámico y profesional.

En ese sentido, el programa ofrece la posibilidad de rotar durante 12 meses en áreas estratégicas de la compañía, como Marketing, Comercial e Inversiones, combinando formación práctica, trabajo en equipo y desafíos concretos en los principales centros comerciales y proyectos de Real Estate.

.Entre los principales beneficios que ofrece el programa se encuentran: contrato efectivo desde el inicio, capacitaciones, becas y beneficios corporativos, almuerzo, desayuno y merienda en oficina, cobertura médica prepaga, estacionamiento, beneficios en gimnasios, idiomas y más.

“En IRSA tenemos el compromiso de acompañar a las nuevas generaciones en su desarrollo profesional. Con #IRSACrew buscamos brindarles una experiencia integral, en la que puedan adquirir herramientas, trabajar junto a expertos y aportar una mirada fresca e innovadora a nuestros proyectos”, señaló Jonathan Silberstein, CHRO de IRSA.

Asimismo, sostuvo que el “ objetivo es que los jóvenes talentos puedan aprender haciendo, ser parte de nuestra cultura y animarse a proponer. Es una experiencia para crecer y dejar su huella desde el día uno”.

Requisitos para postularse al Programa IRSACrew

El programa está dirigido a estudiantes en etapa final o recién graduados de carreras como Administración, Marketing, Ingeniería, Economía Empresarial, Negocios Digitales y afines, con al menos un año de experiencia laboral. Se valora especialmente la disponibilidad para trabajar de forma presencial y rotar entre los distintos Negocios de IRSA en Buenos Aires

Para postularse podrán ingresar en la web desarrollada especialmente donde se detalla el programa completo. Para aquellos jóvenes valientes, este es la oportunidad de hacer real su talento: https://www.irsacrew.com/