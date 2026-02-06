Abrir una empresa en Estados Unidos siendo argentino. ¿Qué necesitás evaluar antes de empezar?

Para muchos emprendedores y freelancers, el disparador es operativo: clientes del exterior que piden contratar con una empresa, plataformas de pago con restricciones locales y fricciones para cobrar de forma previsible. En ese escenario, abrir una empresa en Estados Unidos aparece como una herramienta práctica, no como una moda.

Pero el primer impulso suele venir acompañado de dudas. ¿Alcanza con “abrir” una empresa para resolver los problemas? La experiencia muestra que, sin un análisis previo, la decisión puede generar nuevas complejidades: desde costos inesperados hasta errores fiscales u operativos que aparecen más adelante.

¿Por qué informarse y asesorarse es clave antes de abrir una empresa en USA?

La apertura de una empresa en EE. UU. no es un trámite aislado, sino una decisión estratégica que impacta en la forma de cobrar, facturar y administrar el negocio. Apurarse sin entender implicancias personales y fiscales es uno de los errores más comunes entre quienes buscan una solución rápida.

Para ordenar estas dudas, entrevistamos a Manuel Crespo, abogado y COO & co-founder de Defentux, firma especializada en la estructuración y gestión de LLC en Estados Unidos para emprendedores y profesionales que operan desde el exterior.

Respuestas claras para una decisión que genera dudas

Manuel Crespo asesora a emprendedores que buscan estructurar su actividad internacional con previsibilidad. Desde su experiencia, explica qué problemas reales se resuelven, cuáles no, y por qué no existe una estructura universal válida para todos los casos.

¿Qué suele impulsar a los argentinos a abrir una empresa en Estados Unidos?

El impulso casi nunca es ideológico. El factor dominante es operativo: cobrar servicios, cumplir exigencias de clientes internacionales y ordenar un negocio que dejó de ser un trabajo individual. Estados Unidos aparece como una jurisdicción previsible para canalizar esas necesidades.

También influye el crecimiento. Cuando aumentan los ingresos y los clientes, se vuelve necesario separar lo personal de lo profesional, emitir invoices claras y ganar previsibilidad. La empresa es, en muchos casos, el siguiente paso lógico.

¿Por qué la LLC es la estructura más elegida y cuándo no conviene?

La LLC suele ser la opción preferida porque es flexible y se adapta bien a negocios de servicios y exportación de conocimiento. Para muchos argentinos, permite operar en EE. UU. sin la complejidad corporativa de otras figuras.

Sin embargo, no siempre es la mejor alternativa. Cuando hay socios, planes de inversión o búsqueda de capital, otras estructuras pueden ser más adecuadas. La clave es no copiar soluciones ajenas sin evaluar el propio contexto.

¿Cuáles son los errores más comunes en quienes abren sin asesoramiento?

El error principal es pensar que abrir la empresa resuelve todo. Muchos constituyen una LLC rápidamente y luego no saben cómo facturar, cómo usar el dinero de la empresa o qué obligaciones anuales deben cumplir.

Otro problema frecuente es ignorar el impacto personal. Abrir una empresa no elimina obligaciones fiscales en Argentina ni implica, por sí sola, un cambio de residencia fiscal. No considerar estas variables suele generar costos innecesarios a mediano plazo.

¿Qué debería analizar alguien antes de decidir abrir su empresa en USA?

Antes de avanzar, conviene preguntarse para qué se necesita la empresa, cómo se va a operar, dónde se va a cobrar y cuál es la situación personal del emprendedor. No existe una estructura “mejor”, sino la adecuada para cada caso.

El análisis previo permite anticipar escenarios y evitar correcciones posteriores. Abrir es solo el comienzo, y hacerlo con información marca la diferencia en la operación diaria del negocio.

Abrir una empresa en Estados Unidos: una solución posible si se decide con criterio

La apertura de una empresa en Estados Unidos puede ayudar a ordenar cobros y operar con el exterior, pero no es un atajo automático. Como explica Crespo, la LLC es una herramienta valiosa cuando está alineada con la realidad del negocio y acompañada por asesoramiento adecuado.

Tomar la decisión con información, evaluar riesgos y entender implicancias permite transformar una inquietud operativa en una decisión informada, pensada para sostener el crecimiento en el tiempo.