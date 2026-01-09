Lo que comenzó como un problema operativo dentro de una embotelladora en la provincia de San Luis terminó convirtiéndose en una oportunidad de negocio. Matías Becher, CEO de Adminiad, desarrolló un sistema de gestión comercial pensado para emprendedores, comercios y pymes que permite administrar ventas, stock, compras, caja, clientes, proveedores y reportes desde cualquier dispositivo.

“Este sistema nació porque necesitábamos ordenar nuestra propia operación. Empezamos resolviendo problemas concretos del día a día y nos dimos cuenta de que muchas embotelladoras y distribuidoras enfrentaban exactamente los mismos desafíos”, explica Becher. “La idea fue crear una herramienta simple desde nuestro equipo de desarrollo para una de nuestras empresas, pero luego nos dimos cuenta que tenía valor para muchos otros” agrega,

"El chocolate es resiliente”: la apuesta de Nestlé por producir nuevamente en Argentina

La validación del mercado no tardó en llegar. Durante su primer mes de lanzamiento, en diciembre de 2025, la plataforma captó 10 clientes en seis provincias argentinas, lo que confirmó que la problemática que dio origen al sistema se replica en el sector. En paralelo, la desarrolladora del sistema comenzó su proceso de expansión regional y ya inició operaciones en Uruguay, donde trabaja con dos embotelladoras locales.

El diferencial de la propuesta radica en su origen: es la primera embotelladora de agua en Latinoamérica que transforma su experiencia operativa en una solución para terceros, combinando asesoramiento real basado en experiencia operativa con una herramienta clave de gestión. El sistema fue desarrollado por y para embotelladoras de agua, a partir de necesidades concretas del negocio, alejándose de modelos genéricos de software y adaptándose a la dinámica real de la industria.

“Nuestro propósito es que las embotelladoras de Latinoamérica no tengan que pasar por los mismos errores que atravesamos nosotros al empezar. Queremos acompañarlas con educación administrativa y herramientas reales, para que puedan profesionalizar su gestión desde el primer día”, señala el CEO de Adminiad.

Alejandro Vázquez, presidente de Tiendanube: "Argentina tiene muchísimo margen de crecimiento en el ecommerce"

Gestión centralizada y en tiempo real

El sistema permite centralizar en un solo lugar la gestión de pedidos y cuentas, el control de envases entregados, devueltos y pendientes, el seguimiento de vehículos y la administración de equipos. Al funcionar 100% online, la plataforma es accesible desde cualquier lugar, sin necesidad de instalaciones ni procesos técnicos complejos.

El enfoque está puesto en mejorar los controles internos, reducir errores operativos y liberar tiempo para la gestión estratégica del negocio, un punto crítico para empresas con alta exigencia logística.

Tecnología aplicada a la operación diaria

Más que un software genérico, se presenta como una solución desarrollada con lógica operativa, pensada para acompañar el ritmo real de embotelladoras y distribuidoras. El objetivo es profesionalizar la gestión sin agregar fricción ni complejidad innecesaria.

El sistema ya se encuentra disponible para empresas del sector que busquen dar el salto de una gestión basada en planillas a un modelo digital integrado, adaptado a su realidad operativa.