“Si el mercado se pone en movimiento nuevamente, las PyMEs demandarán financiamiento para sus proyectos”

2025 resultó desafiante para el financiamiento productivo. La dinámica del crédito estuvo marcada por cambios abruptos en la disponibilidad de fondos y por modificaciones significativas en las tasas de interés que obligaron a todos los actores del sistema —entidades financieras, empresas de todos los tamaños y plataformas proveedoras de servicios— a adaptarse en tiempo real a un contexto volátil e incierto.

A la hora del balance, podemos identificar dos etapas diferentes. En el primer semestre, como producto de la estabilización de las variables macroeconómicas y la caída de la inflación, los bancos y las financieras estuvieron muy activos en sus estrategias de crecimiento y las PyMEs volvieron a encontrar líneas de crédito en condiciones razonables después de mucho tiempo. Fue en ese escenario, en mayo, cuando nació LUC, una plataforma novedosa pensada para acercar la oferta y la demanda de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. La recepción del mercado fue muy positiva y desde ese momento LUC creció en propuestas y funcionalidades que resultaron muy valoradas por los clientes.

En la segunda parte del año se produjo un cambio brusco de escenario. La suba de las tasas de interés previa a las elecciones legislativas, sumada al aumento de los encajes, retrajo de manera repentina la oferta de crédito. Esa contracción tuvo un impacto directo en las previsiones de crecimiento, no solo para las PyMEs que vieron limitadas sus alternativas de financiamiento, sino también para LUC, ya que varias entidades que tenían previsto incorporarse decidieron postergar su ingreso hasta que se normalizaran las condiciones de mercado y pudieran volver a ofrecer productos competitivos para el segmento PyME.

Luego de las elecciones legislativas de octubre, comenzaron a aparecer señales de normalización. Las tasas se fueron acomodando gradualmente, aunque la recuperación de la oferta crediticia todavía es tímida, en parte por el crecimiento de la mora registrado en los meses previos. Pero las consultas de las PyMEs volvieron a multiplicarse día a día. Existe una necesidad concreta de financiamiento y una disposición real a tomar instrumentos de crédito de parte de las compañías cuando las tasas son razonables y el horizonte económico asoma con menor imprevisibilidad.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Así llegamos a un 2026 que luce más despejado y con perspectivas de crecimiento económico por segundo año consecutivo, un hecho que no se da en forma consistente desde hace más de una década. Si el mercado se pone en movimiento nuevamente, las PyMEs demandarán financiamiento para sus proyectos y las entidades saldrán a colocar sus líneas, recreando el necesario círculo virtuoso que necesita cualquier economía sana. En la medida en que el clima financiero siga mejorando, una plataforma como LUC, que reúne la oferta del mercado y facilita la gestión de las solicitudes de las PyMEs, tiene todo para dar el salto por su propuesta. Es que la experiencia que ofrece es lo más parecido a la forma de buscar productos o servicios que todos ya tenemos incorporada en otros rubros: conocer qué hay en el mercado, elegir cuál es la oferta que se ajusta a nuestras necesidades en cada oportunidad y gestionar su contratación sin movernos del escritorio.

Para el nuevo año que comienza, el foco estará puesto en crecer tanto del lado de la oferta como de la demanda, además de lograr un incremento de las operaciones concretadas a través de la plataforma. Tenemos ya varias entidades con las que estamos conversando para que se incorporen y sumen sus productos, y también llevamos adelante distintas acciones para crecer en el número de usuarios que empiezan a dar sus frutos. En sintonía con las proyecciones económicas, hay cadenas de valor completas que se están activando que figuran en el foco de LUC desde el primer día. En ese sentido, nuestra mirada es federal: la plataforma permite que cualquier PyME, no importa el lugar en el que opere, pueda acceder a la misma oferta de financiamiento que las demás. La tecnología las coloca, así, en un pie de igualdad.

En el primer trimestre de 2026 estarán visibles nuevas funcionalidades dentro de LUC que fueron desarrolladas en los meses en que el mercado entró en pausa por las turbulencias financieras y que nos permitirán afianzar el vínculo con las entidades. Con el desarrollo tecnológico consolidado, el paso que sigue es crecer en la oferta de financiamiento, las actividades en conjunto con las empresas y la mejora continua en la experiencia de los usuarios. Una expansión en todas las direcciones.