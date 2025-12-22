“La integralidad ya no es una aspiración, sino una necesidad concreta del mercado”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Diaz Solá: El 2025 fue un año de profunda transformación para el ecosistema de pagos y cobranzas en Argentina. La digitalización avanzó con fuerza, ampliando los medios y canales disponibles, mientras que las necesidades de los usuarios mantuvieron una fuerte demanda de asistencia presencial. Esto confirmó que el país continúa requiriendo modelos híbridos donde lo físico y lo digital convivan para garantizar inclusión, acceso y cobertura territorial. La interoperabilidad, la trazabilidad, la seguridad y la agilidad se consolidaron como atributos indispensables en un mercado cada vez más competitivo, donde las organizaciones buscan eficiencia y visibilidad integral de sus procesos.

En ese contexto, se aceleró la demanda por soluciones completas que unifiquen datos, canales y servicios en un único entorno, eliminando la fragmentación y permitiendo procesos más simples y transparentes. Lo que observamos fue un cambio estructural: las empresas ya no buscan “herramientas”, sino plataformas capaces de gestionar la recaudación de punta a punta. Ese movimiento del mercado reafirmó la necesidad de avanzar hacia propuestas más inteligentes e integradas.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Diaz Solá: El 2025 fue un año especialmente relevante para Gire, marcado por la consolidación de una visión que combina evolución tecnológica, fortalecimiento institucional y una estrategia de triple impacto cada vez más robusta. El lanzamiento oficial de Aura fue, sin duda, el hito más importante. Aura nació para integrar toda la gestión de cobranzas en una única plataforma, respondiendo a una necesidad clara del mercado: contar con soluciones verdaderamente integrales. Sus dos primeros módulos, Aura Gestiona y Aura Conecta, permitieron centralizar la publicación de deuda, habilitar cobros a través de todos los canales físicos y digitales, acceder a conciliaciones unificadas y conectar estas capacidades con los sistemas de cada cliente mediante APIs ágiles.

En paralelo, avanzamos en el desarrollo de Aura Proyecta, el módulo que sumará analítica avanzada y capacidades predictivas basadas en comportamiento histórico. Será un diferencial clave para anticiparse a la mora, optimizar estrategias y mejorar la planificación financiera, y estará plenamente operativo en 2026.

En el plano institucional, asumí la presidencia de CAECEIS (Cámara Argentina Cobranza Extrabancaria), la cámara que nuclea a las principales empresas del sector. Este rol nos permite impulsar estándares comunes, promover la profesionalización de la industria y acompañar la evolución normativa de un ecosistema estratégico para millones de personas y organizaciones.

El 2025 también consolidó nuestra agenda de triple impacto. Presentamos el Reporte de Sustentabilidad 2024, que confirmó la recertificación como Empresa B con cuatro Modelos de Negocio de Impacto validados: Microdistribución, Desarrollo de Talento, Inclusión Financiera e Impacto Social Directo. Este reconocimiento nos ubica dentro del 1% de compañías del país con este nivel de alcance. Además, recibimos el Sello Verde y el Sello de Impacto Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza la solidez de nuestra gestión.

En materia ambiental y comunitaria, profundizamos nuestra alianza con Buply, instalando Mini Estaciones de Reciclaje en nuestras sucursales Rapipago, comenzando por Av. Caseros 3572. También ampliamos el despliegue de Háblalo, la herramienta que facilita la comunicación para personas con discapacidades auditivas o comunicacionales, con el objetivo de llegar a 200 sucursales adaptadas en marzo de 2026.

Finalmente, continuamos fortaleciendo Rapipago, que sigue siendo un pilar esencial en nuestra propuesta omnicanal, aportando cercanía, capilaridad y un rol clave en la inclusión financiera en todo el país. En conjunto, estos hitos muestran un año en el que avanzamos de manera decisiva en tecnología, impacto social y accesibilidad, construyendo soluciones más simples, integradas y alineadas a las necesidades reales del mercado.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Diaz Solá: El 2025 nos dejó aprendizajes muy valiosos. El primero es que la integralidad ya no es una aspiración, sino una necesidad concreta del mercado. La recaudación no puede gestionarse con soluciones aisladas; las organizaciones necesitan plataformas que integren canales, datos y procesos para operar con eficiencia y transparencia. Esa convicción reafirmó la decisión de avanzar con Aura.

También confirmamos que la inversión en tecnología y seguridad es imprescindible. La industria exige trazabilidad total, protección de datos, cumplimiento regulatorio y sistemas resilientes. Certificaciones como PCI DSS, junto con nuestro SOC y nuestros controles de prevención de fraude, nos mostraron que la escalabilidad solo es posible cuando la arquitectura tecnológica es verdaderamente robusta.

Otra lección clave fue la importancia de sostener un enfoque omnicanal real. La red Rapipago volvió a demostrar que los canales presenciales siguen siendo fundamentales para millones de usuarios, especialmente en regiones donde la inclusión financiera requiere cercanía, accesibilidad y acompañamiento humano.

Finalmente, entendimos que el impacto social y ambiental no es un eje paralelo al negocio: es parte central de la estrategia. La recertificación como Empresa B, los modelos de negocio de impacto y las iniciativas de accesibilidad y economía circular nos demostraron que la sustentabilidad potencia la confianza, la reputación y la creación de valor de largo plazo.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Diaz Solá: El 2026 nos plantea el desafío de acompañar a las organizaciones en un cambio profundo en la forma de gestionar su recaudación. El mercado evolucionó hacia modelos donde la información debe transformarse en decisiones, y eso exige plataformas capaces de anticipar escenarios, detectar desvíos y aportar mayor precisión. En ese sentido, el reto será garantizar que soluciones como Aura Proyecta, que sumará predicción, score y análisis avanzado, se integre sin fricciones en los procesos de cada cliente, habilitando un modelo de gestión más previsible en un país que requiere justamente eso: previsibilidad.

A esto se suma la necesidad de ofrecer experiencias simples y accesibles, sin perder de vista las diferencias regionales del país. En paralelo con el avance digital, la capilaridad de la red Rapipago seguirá cumpliendo un rol clave en inclusión y cercanía, por lo que mantener un esquema verdaderamente omnicanal también será parte del desafío.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Diaz Solá: El mayor espacio de crecimiento estará en los sectores que más necesitan prever sus flujos, anticipar desvíos y ordenar su recaudación: servicios públicos, cooperativas, educación, salud y organizaciones con alta dispersión territorial. Para todos ellos, Aura Proyecta ofrecerá una oportunidad concreta para operar con información más precisa, planificar mejor y tomar decisiones basadas en evidencia.

Al mismo tiempo, el avance de la digitalización habilita oportunidades para soluciones de autogestión como la Oficina Virtual, que permitirá concentrar consultas, pagos y administración de servicios en un solo entorno. Para muchas organizaciones, será la primera vez en que podrán ofrecer una experiencia digital integral sin desarrollar infraestructura propia.

La combinación de predicción y autogestión nos permitirá llegar a nuevos segmentos con propuestas que elevan la eficiencia y reducen la complejidad operativa, dos necesidades muy marcadas del contexto actual.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Diaz Solá: Tenemos por delante un año clave. La inversión más significativa será la puesta en marcha de Aura Proyecta, un módulo que eleva el estándar del sector al incorporar capacidades predictivas y analítica avanzada sobre el comportamiento de pago. Con su lanzamiento en marzo, las organizaciones podrán planificar con una precisión inédita, anticipar desvíos y tomar decisiones basadas en evidencia, algo que hasta hoy estaba fuera del alcance para la mayoría.

En paralelo, presentaremos la Oficina Virtual, que permitirá digitalizar y ordenar la experiencia de los usuarios finales: consultas, pagos, descargas y gestión de servicios en un solo lugar, integrado con el ecosistema de Aura. Esta herramienta complementará la capacidad analítica de Proyecta con una operación más simple y accesible.

Estas iniciativas irán acompañadas de inversiones en seguridad, integración y escalabilidad tecnológica, necesarias para asegurar que el crecimiento de Aura y de nuestra red se dé sobre una base robusta, confiable y preparada para los próximos años.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Diaz Solá: Predicción y autogestión.