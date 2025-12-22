“Argentina transita un proceso hacia la normalización económica”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector? (en términos de mercado, desafíos macro, oportunidades que se generaron).

Cerviño: El 2025 fue un año de transición significativa para el sistema bancario argentino, marcado por la adaptación a un entorno que presentó mayor volatilidad, pero también oportunidades. Desde una perspectiva macroeconómica, el sector financiero atravesó un proceso de reconversión profundo que incluyó el fin de los pasivos remunerados, la transición hacia una política monetaria basada en cantidades y la eliminación de la monetización del déficit fiscal.

Hacia mediados de año se observó un notable crowding-in del crédito, con mayor financiamiento al sector privado en detrimento del público y depósitos en aumento gracias a tasas reales positivas. La estabilidad nominal y la mejora en expectativas fortalecieron el mercado de capitales, permitiendo a empresas y gobiernos acceder a financiamiento local y externo, algo impensado el año anterior. Superado el ciclo electoral, la planificación financiera volvió a ser posible, con tasas a la baja y mayor demanda de instrumentos en pesos. De cara al futuro, el sector enfrenta el desafío de profundizar la intermediación, ampliar el crédito y consolidar la confianza, pero también la oportunidad de integrar más la banca con el mercado de capitales y reforzar modelos de negocio en un contexto de menor nominalidad.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Cerviño: Durante el año alcanzamos diversos hitos que reflejan nuestro liderazgo en mercados específicos y compromiso con nuestros clientes. Nos posicionamos en el primer lugar de los rankings de negociación de cheques avalados en el Mercado Argentino de Valores (MAV), tanto en el segmento de comercialización a través de Comafi Bursátil como en el de avales, donde Banco Comafi supera a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y otros bancos avalistas. Nos mantuvimos dentro del top 5 de los principales operadores de cambios, destacándonos tanto en operaciones de cambio spot como en las operaciones de futuros de peso-dólar. En los rankings de renta fija vinculados a los segmentos mayoristas, cerramos el año entre los diez jugadores más relevantes del mercado local y ocupamos el cuarto puesto en el ranking de emisiones de Obligaciones Negociables primarias. Ofrecemos soluciones financieras a medida de nuestros clientes y este año, incorporamos la operatoria de swap de tasa tamar y de inflación, productos que proyectamos desarrollar intensamente en los próximos años. Tenemos una fuerte presencia en el sector agro y somos referentes en estructuración y financiación en el sector de la minería con cuentas escrow, para financiar capital de trabajo.

Somos líderes en colocación de leasing y en cartera del mercado 2025, con más del 20% de market share. Consolidamos nuestra plataforma de apibanking como una de las tres soluciones más importantes del mercado, más de 90 clientes operan con nuestra suite de transferencias, consultas y nuestro servicio de recaudación -CVU collects- entre otros servicios. Somos el banco número uno en desarrollo de apis para FCI y Alycs.

Rediseñamos nuestra estrategia de seguros poniendo foco en la venta de seguros partrimoniales. Firmamos un acuerdo con 123 Seguros que nos permite brindar un mejor servicio de asesoramiento a nuestros clientes al momento de contratar un seguro.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Cerviño: Una de las principales lecciones que deja este año es que Argentina transita un proceso hacia la normalización económica, caracterizado por la eliminación del déficit fiscal, la convergencia de tasas de interés y el control de la inflación. Sin embargo, los desafíos persisten y el camino hacia la estabilidad aún requiere esfuerzo y tiempo. A pesar de que el año comenzó con expectativas de mayor tranquilidad, la volatilidad registrada entre mayo y octubre, especialmente con tasas de interés elevadas, puso en evidencia que todavía resta mucho por avanzar para alcanzar el país y la estabilidad que todos anhelamos.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Cerviño: De cara al 2026, los principales desafíos para el negocio en el contexto local giran en torno a la transformación de procesos mediante la adopción efectiva de inteligencia artificial y el uso estratégico de datos, buscando generar beneficios tangibles que sean valorados por los clientes.

Por otro lado, la eficiencia sigue siendo otro gran desafío en Argentina. Nuestro negocio se basa en personas cercanas, tecnología y capital y el pilar más desafiante es contar con los equipos que nos permitan hacer una diferencia de cara a nuestros clientes. Atraer y retener el talento se vuelve crucial para contar con equipos capacitados y adaptables que sumen valor y nos distingan como Banco.

Afrontamos retos importantes: tenemos que ser creativos, flexibles y ágiles para responder a las necesidades del negocio, mantener carteras de crédito saludables y adaptarnos a un entorno macroeconómico desafiante, todo ello poniendo al cliente en el centro de las decisiones.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Cerviño: El foco estará en potenciar aquellos negocios donde ya contamos con una posición dominante. Consolidar nuestro liderazgo en Leasing a través de The Capita Corporation, fortaleciendo relaciones de largo plazo con los segmentos de Banca Comercial, especialmente PyMEs y Corporativos. Profundizar nuestra posición como referentes en el servicio de custodia.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Cerviño: Nuestros principales planes e inversiones se centrarán en profundizar la digitalización de procesos, abarcando desde la modernización tecnológica hasta el desarrollo y gestión del talento.

Seguiremos integrando tecnologías innovadoras y conectándonos al ecosistema por medio de APIs, lo cual facilita una experiencia online personalizada y flexible para los clientes. Nos proponemos fortalecer las capacidades de Banking as a Service, permitiendo que los clientes integren sus procesos con los del banco para obtener el máximo valor. Además, continuaremos desarrollando nuestras propias soluciones para acelerar el time to market y modernizar los canales de contacto, asegurando siempre la mejor experiencia y productos. Todo esto estará respaldado por la toma de decisiones basada en datos y el uso responsable de inteligencia artificial.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Cerviño: La palabra clave será "transformación", enfocándonos en la digitalización, la innovación tecnológica y la excelencia en la experiencia del cliente.