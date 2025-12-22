“Estaremos preparados para un 2026 similar al año que termina para el turismo, duro y con condiciones adversas”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Sánchez: El 2025 fue un año muy difícil para la actividad turística. Tuvimos a nivel país una fuerte caída de turismo internacional, incremento de viajes al exterior del turista nacional, agravado en Bariloche por un invierno sin nieve.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Sánchez: El principal logro este año fue mantener un índice de ocupación alto pese a todas las adversidades que atravesamos. Se trabajó intensamente en mantener calidad de atención y realizar mejoras constantes en el complejo.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Sánchez: La principal lección es que las inversiones de Villa Labrador en años anteriores cuando hubo mejores resultados, dieron frutos. Siempre se apunta a ser unas de las mejores cabañas de la Patagonia, y eso fue la mejor herramienta en el momento donde la oferta de hospedaje supera ampliamente la demanda. Es ahí cuando el huésped se da el lujo de elegir la mejor cabaña al mejor precio de mercado, solo eso te permite trabajar en un año tan difícil.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Sánchez: En un principio estar preparados para un 2026 similar al año que termina......duro y con condiciones adversas.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Sánchez: En Villa Labrador hemos trabajado este año para ofrecer nuestro complejo para viajes corporativos y eventos como casamientos, aniversarios o cualquier evento grupal numeroso, las primeras pruebas piloto han sido ampliamente satisfactorias y será el 2026 un año donde empresas o individuos podrán organizar un sin número de eventos en nuestro complejo.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Sánchez: Estamos trabajando para sumar nuevas unidades, veremos si el contexto económico ayuda a concretarlo.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Sánchez: Excelencia.....es el objetivo que nos permita ofrecer el mejor lugar de la Patagonia.