“Argentina tiene un gran talento para exportación de servicios de la industria del conocimiento”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Angeli: En el sector fintech en términos del mercado norteamericano, donde está basada Utoppia, fue un gran año debido a que se empezaron a clarificar mucho las reglas de juego. Con el gobierno de Trump se empezaron a destrabar y regular aspectos que no estaban claros y ponían bloqueos a la innovación financiera en EEUU, como el sector crypto y el de los Proveedores de Banca como Servicio (BaaS — Banking-as-a-service providers) que permiten la fácil integración entre bancos y empresas de tecnología financiera. El gran hito del 2025 fue el GENIUS Act, que trajo un marco regulatorio a las stablecoins. El punto interesante es ver el efecto del establecimiento de marcos regulatorios claros en industrias innovadoras: el altísimo riesgo se puede transformar en altísima oportunidad en muy corto plazo.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Angeli: En 2025 logramos poner en funcionamiento una completa reingeniería de nuestra arquitectura tecnológica, que permite trabajar con independencia de proveedores y ofrecer una gama de productos mucho más amplia. Además, comenzamos un proceso de migración de nuestro banco sponsor para poder lanzar una batería de nuevas funcionalidades durante el principio de 2026. Este año fue clave para sentar las bases de crecimiento para los próximos.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Angeli: Que la innovación no puede avanzar sola al infinito si las regulaciones no acompañan. Porque para que una compañía pueda prestar un servicio o desarrollar un producto excelente necesita de muchos otros partners o proveedores que muchas veces son grandes corporaciones o empresas más tradicionales que no están dispuestos a avanzar cuando hay faltas de reglas de juego súper claras por ser más adversos al riesgo. Este año EE.UU. empezó a hacer el “catch-up" que le faltaba para que ahora la innovación pueda despegar.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Angeli: Utoppia es una compañía 100% norteamericana, pero sus clientes están en mercados emergentes en distintos continentes, Argentina entre ellos. Para nuestro segmento objetivo de trabajadores remotos, en el mercado argentino vemos que el mayor desafío es estar a la vanguardia respectos de los conocimientos y manejo de inteligencia artificial. Argentina tiene un gran talento para exportación de servicios de la industria del conocimiento, pero más que nunca debe enfocarse en desarrollar los skills que el mundo está requiriendo y cada vez va a requerir más.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Angeli: Nuestra mayor oportunidad viene respectó de la gran expansión de producto que tenemos planificada para la primera mitad del año. Utoppia se convertirá en la plataforma “todo-en-uno" más completa del mercado para cualquier persona del mundo que quiera acceder al sistema bancario en EEUU, con una perfecta integración de funcionalidades crypto a su vez. El foco estará en el mercado Latinoamericano y asiático.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Angeli: Sin dudas el lanzamiento de una completa oferta de servicios crypto, integrada sin fricción a los servicios bancarios que hoy ofrecemos desde nuestra App. Esto está alineado al estilo de vida para el cual diseñamos nuestro producto: la vida global, sin fronteras. Esta vida requiere de poder manejar todos los productos financieros cotidianos tanto en USD, con acceso inmediato y económico a monedas locales y la posibilidad de operar con criptomonedas sin ninguna fricción.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Angeli: Gran expansión: de producto, de mercado y de base de usuarios.