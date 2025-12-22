“El principal reto para el sector de oil & gas será seguir avanzando en los proyectos de exportación a gran escala”

El 2025 fue un año decisivo para el sector energético argentino y, en particular, para la industria del gas natural y los líquidos asociados (NGL, por sus siglas en inglés). El país consolidó el rol de Vaca Muerta como fuente de uno de los recursos hidrocarburíferos más competitivos del mundo, con una productividad creciente y un dinamismo que siguió atrayendo interés de inversores. En este escenario, el midstream tomó una relevancia estratégica: la infraestructura de acondicionamiento, transporte y fraccionamiento es fundamental para transformar el potencial de los recursos naturales en valor económico. Ese es el espacio que MEGA ocupa y que este año profundizó con fuerza.

Compañía MEGA es la mayor procesadora y exportadora de NGLs de Argentina, y un actor estratégico en el desarrollo de Vaca Muerta. Opera una planta de separación en Loma de la Lata (Neuquén) y una planta de fraccionamiento en Bahía Blanca, ambas conectadas por un poliducto propio de 600 km que integra producción, transporte y exportación. Con esta infraestructura única en el país, procesa alrededor del 40% del gas natural de la Cuenca Neuquina, permitiendo que los productores moneticen cada molécula y asegurando que el gas que se extrae pueda convertirse en energía disponible para su consumo local o su exportación. Este año estuvo marcado por niveles de producción récord, acompañado por un aumento sostenido en la riqueza del gas y un mercado internacional con alta demanda. Esta combinación abrió oportunidades para seguir ampliando nuestra capacidad y fortalecer la competitividad exportadora del país.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Entre los principales hitos, destacamos especialmente las obras de ampliación en nuestra planta de Bahía Blanca, que nos permitirán incrementar hasta un 50% la capacidad de producción. Esta inversión que supera los 250 millones de dólares— será clave para aumentar considerablemente nuestras exportaciones de propano, butano y gasolina natural, un aporte directo a la generación de divisas para la economía argentina. Como parte del plan de ampliación y expansión que viene realizando la compañía, estamos avanzando en todo lo relacionado a ingenierías para el diseño de nuevas plantas de rebombeo y mejoras tecnológicas para lograr la mayor integración operativa en nuestra infraestructura: actualizaciones y facilidades en planta Loma de la Lata, interconexiones al poliducto de 600 km y la terminal portuaria que se suman a todo lo que estamos realizando en la planta de Bahia Blanca, para capturar el mayor potencial productivo y comercial. A su vez, este año dimos un nuevo paso en nuestra estrategia de sostenibilidad a largo plazo, al celebrar un acuerdo con YPF Luz para abastecer nuestro consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

La coordinación entre actores del sector —productores, transportistas y operadores de infraestructura— demostró ser esencial para evitar cuellos de botella y asegurar eficiencia sistémica. Como señal concreta de la confianza que genera MEGA sobre la base de su track récord y trayectoria, este año emitimos nuestra primera clase de obligaciones negociables, habiendo obtenido una calificación crediticia de AAA.

De cara al 2026, vemos desafíos relevantes, en el marco de una oportunidad histórica para la industria del Oil & Gas. El principal reto para el sector será seguir avanzando en los proyectos de exportación a gran escala, en especial el Gas Natural Licuado (GNL), que puede transformar la matriz exportadora de Argentina. Para que ese proyecto se concrete, la infraestructura del midstream será determinante. MEGA está preparada para acompañar este salto: contamos con experiencia, capacidad técnica y una infraestructura confiable para procesar más volúmenes y agregar valor de manera competitiva.

Las oportunidades que visualizamos se apoyan en tres pilares. Primero, la expansión eficiente de nuestra infraestructura para abastecer los mercados internacionales. Segundo, la demanda de la petroquímica, que puede aprovechar un insumo clave como el etano, cuya calidad y disponibilidad venimos trabajando junto a otros productores. Y tercero, el desarrollo del GNL, donde nuestro rol será esencial para acondicionar y transformar el gas en un producto exportable y confiable a largo plazo.

Pondremos foco en concretar las ampliaciones en marcha, optimizar nuestra infraestructura integrada y profundizar acuerdos de largo plazo con los distintos actores involucrados para atraer inversiones y promover un desarrollo energético sostenible. Aspiramos a aumentar la producción de NGLs, con el mindset de mejora continua y la búsqueda permanente de la excelencia para apuntalar el desarrollo energético de nuestro país.