“La clave es lograr eficiencia en toda la cadena de valor para responder con agilidad y mantener competitividad real”

En un mundo donde los mercados se mueven con una velocidad inédita, la adaptación constante dejó de ser una opción para convertirse en un requisito competitivo. Las compañías necesitan innovar, anticiparse y mirar más allá de la coyuntura inmediata. En Grupo BGH lo sabemos bien: atravesamos 112 años de historia en Argentina, con todo lo que eso implica en términos de conocimiento, resiliencia y la capacidad de analizar múltiples variables antes de cada decisión. Evolucionar es parte del ADN que nos sostiene.

El 2025 fue un año sumamente desafiante, volvimos a demostrar que cada transformación puede convertirse en una oportunidad. Reforzamos nuestro compromiso con la eficiencia y la competitividad, y avanzamos en todos nuestros negocios con una mirada integradora y de largo plazo.

Nuestras tres unidades de negocios fueron protagonistas a lo largo del año. BGH, responsable del desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos para el hogar con tecnología de avanzada y diseño de vanguardia, consolidó su liderazgo y amplió su presencia en categorías clave: nuestro ingreso a la línea blanca, en heladeras y lavarropas, marcó un paso firme para seguir ofreciendo soluciones pensadas para los hogares argentinos.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

En paralelo mantenemos alianzas estratégicas con Samsung, Tramontina y TECNO, que nos permitió volver a competir en el mercado de celulares, potenciando la producción nacional con tecnología avanzada desde nuestra planta de Tierra del Fuego. También vivimos un momento especial para la marca: nos convertirnos en Sponsor Oficial de la Selección Argentina, que refleja valores compartidos: pasión, esfuerzo, sacrificio y orgullo nacional; a la par de conectarnos con millones de argentinos.

Al mismo tiempo, BGH Tech Partner, que brinda soluciones tecnológicas innovadoras para que las organizaciones lideren en la era digital, fortaleció su posición como socio tecnológico de referencia. Llevamos conectividad educativa de alta calidad a cientos de escuelas de Jujuy, impulsamos la adopción de Wi-Fi 7, trabajamos junto a los principales referentes en servicios cloud como Google, AWS y Azure para ofrecer soluciones innovadoras, seguras y escalables. Desde migraciones y optimización de costos hasta observabilidad y ciberseguridad, acompañando a empresas y organismos públicos en procesos de transformación digital que ya no son futuros posibles, sino necesidades urgentes.

Por su parte, BGH Eco Smart, la unidad de negocios de Grupo BGH especializada en soluciones de eficiencia energética y smart building, continuó creciendo con proyectos que promueven un uso más responsable de la energía.

La transición energética dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad concreta para empresas, gobiernos y hogares. En ese escenario, desarrollamos soluciones que integran innovación, sustentabilidad y resultados medibles.

Con el impulso de proyectos solares fotovoltaicos y certificaciones en sustentabilidad, BGH Eco Smart consolida un portfolio diferencial en la región. El principal aprendizaje de este año es competir en un entorno global cada vez más acelerado que requiere foco en productividad, innovación continua y una búsqueda permanente de eficiencia.

En un mercado de demanda estable pero con una oferta cada vez mayor y más abierta, la clave es lograr eficiencia en toda la cadena de valor para responder con agilidad y mantener competitividad real. Es un desafío y, a la vez, una oportunidad para fortalecer nuestra cultura, nuestros procesos y nuestra mirada estratégica.

El 2026 será un año para avanzar con mayor foco y consistencia. Nos preparamos con una visión clara y con la convicción de que la tecnología seguirá siendo un motor concreto del desarrollo económico en el país y la región.

Crecer, incluso en escenarios exigentes, es posible cuando se combinan planificación, adaptación e innovación. Y en Grupo BGH, donde llevamos la innovación en nuestro ADN, trabajamos teniendo en cuenta todas las variables que exige un mercado cada vez más dinámico.