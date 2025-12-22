“El desafío central será sostener el ritmo de inversión en un entorno económico todavía desafiante”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Pardo: Sin dudas el 2025 fue un año decisivo para Camuzzi y para todo el sector de distribución de gas en la Argentina. En un contexto macroeconómico exigente, el sistema energético volvió a ocupar un lugar central en la agenda, poniendo en primer plano la necesidad de infraestructura, planificación y visión de largo plazo. En nuestro caso particular, ese escenario nos encontró enfocados en acelerar inversiones, modernizar instalaciones y reforzar la confiabilidad de un servicio esencial que llega a más de dos millones de hogares, comercios e industrias en nuestro país. Todo ello ha sido posible gracias al retorno de nuestro sector al marco regulatorio, y con ello, el establecimiento de un esquema tarifario que reconoció los costos de generar, transportar y distribuir energía.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Pardo: En ese sentido, ejecutamos múltiples obras de mejora y mantenimiento que buscan fortalecer la confiabilidad operativa de un sistema que atraviesa más de 360 localidades, desde La Plata hasta Ushuaia. Las inversiones estuvieron dirigidas principalmente a mejorar las estaciones reguladoras de presión, reforzar las redes existentes y acompañar el crecimiento de zonas urbanas que requieren infraestructura más robusta y segura. Estos proyectos son fundamentales para sostener el desarrollo regional, promover la radicación industrial y garantizar que más familias accedan a un servicio de calidad.

Profundizamos el trabajo conjunto con municipios, organismos provinciales y actores productivos para agilizar habilitaciones, avanzar con obras claves y atender de manera más integral las necesidades de cada jurisdicción. El diálogo permanente con las comunidades donde operamos continúa siendo un pilar central de nuestra gestión, y se refleja en la mejora de los indicadores de calidad de servicio, tiempos de respuesta y atención a usuarios.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Pardo: El año dejó aprendizajes importantes. El primero, la relevancia de contar con reglas claras y estabilidad macroeconómica que den sustentabilidad a las operaciones y garanticen previsibilidad en el largo plazo. El segundo, la importancia de la planificación integrada de la cadena energética: la distribución de gas natural no puede pensarse de manera aislada; requiere coordinación con productores, transportistas, gobiernos locales y reguladores. Y finalmente, confirmamos que la mejora continua —en seguridad, procesos, tecnología y atención al usuario— es el camino para sostener un servicio esencial en un entorno de demanda creciente.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Pardo: Mirando hacia 2026, nuestra agenda de prioridades es concreta. Seguir ampliando y reforzando la infraestructura de distribución para acompañar el desarrollo urbano e industrial de las provincias bajo nuestra concesión. Si hacemos una analogía con el servicio eléctrico, hoy el sistema de gas natural abastece a poco más de 9,2 millones de hogares, mientras que el mercado eléctrico alcanza alrededor de 16 millones, lo que evidencia el amplio margen de crecimiento que aún tiene nuestro sector. En Camuzzi tenemos el compromiso de crecer, en el próximo quinquenio, con la incorporación de aproximadamente 220.000 nuevos usuarios entre nuestras áreas de concesión.

Asimismo, profundizaremos la incorporación de tecnología en los procesos internos: luego de haber alcanzado casi un 98% de digitalización de nuestros usuarios en la gestión comercial, el foco está y estará puesto en llevar esa transformación digital al ámbito operativo: continuaremos invirtiendo en tecnología para modernizar redes, optimizar la gestión operativa y profundizar los sistemas de monitoreo y prevención, factores clave para elevar los estándares de seguridad. También avanzaremos en iniciativas específicas de eficiencia operativa y en la mejora de la experiencia del usuario, un aspecto que adquiere cada vez mayor relevancia en una sociedad que espera respuestas ágiles, claras y transparentas.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Pardo: El desafío central será sostener el ritmo de inversión en un entorno económico todavía desafiante, asegurando que cada obra tenga impacto directo en el fortalecimiento del servicio y de la propia prestación del mismo. En ese sentido, el avance hacia un esquema de reglas más claras y previsibles, junto con la revisión de las tarifas mencionada, marca un cambio relevante respecto de años anteriores y resulta clave para garantizar el desarrollo de toda esa infraestructura energética que el país necesita para potenciar su crecimiento. El nuevo escenario nos permitió, además, tras más de dos décadas fuera del mercado de capitales, concretar una exitosa emisión de Obligaciones Negociables, que asegura financiamiento para acelerar el plan de inversiones y que, superando ampliamente la demanda prevista, evidencia la confianza del sector privado en nuestra historia y solidez como compañía.

Por último, hemos logrado también en este 2025 concretar una deuda pendiente para toda la región cordillerana: la reactivación de las obras de potenciación del sistema cordillerano-patagónico, una obra que estuvo paralizada durante años, y que gracias al trabajo mancomunado con las autoridades de gobierno nacional y provincial, hemos logrado poner en marcha para que a partir del año próximo, miles de vecinos, comercios e industrias pueden conectarse a la red de gas natural.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Pardo: Teniendo en cuenta que el sector industrial y el entramado productivo vinculado al turismo —hotelero, gastronómico y de ocio— presentan una enorme potencialidad de crecimiento en esta zona de operación, sin duda, generará nuevas oportunidades de expansión de la demanda.

Por último, y no menos importante, señalar que este impulso que toman las distribuidoras, convive con una mirada estratégica de largo plazo orientada a consolidar y hacer crecer al Grupo Camuzzi, acompañando el crecimiento del portafolio de servicios de Camuzzi Energía S.A y los proyectos estratégicos de Camuzzi Gas Inversora S.A., como recientemente fue anunciada la exportación de GNL desde el puerto La Plata.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Pardo: Si tuviera que sintetizar nuestra visión en una sola palabra, sería “continuidad”: en la inversión, en la mejora operativa, en la calidad del servicio y en el rol de Camuzzi como distribuidora comprometida con el crecimiento energético del país.