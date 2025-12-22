“La eficiencia y la reducción de costos para ser competitivos será transversal a todos nuestros negocios”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector? (en términos de mercado, desafíos macro, oportunidades que se generaron)

Alonso: Teniendo en cuenta que tenemos muchas unidades de negocio, y muy variadas entre sí, cada una de ellas se ve afectada de distintas maneras a raíz del contexto. Algunas de ellas atravesaron dificultades en relación con la baja del consumo a nivel local, mientras que otras se vieron beneficiadas por los cambios que ocurrieron en el mercado. Desde nuestra parte, estamos continuamente trabajando en eficiencias y captación de oportunidades para mejorar nuestra competitividad y diferenciales en un mercado cada vez más desafiante.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Alonso: Los principales hitos de este año fueron:

Agro: este año inauguramos, y comenzamos la producción, en nuestro primer sitio de engorde de porcinos junto a 2 socios y actores estratégicos de la industria. Al mismo tiempo comenzamos la construcción del segundo sitio.

Autopartismo: Duplicamos el tamaño de nuestra planta ONTEC, dedicada a la producción de piezas especiales de apariencia para la industria automotriz. La ampliación contempla 8.600 m², 6 inyectoras de plástico nuevas y la generación de nuevos puestos de trabajo. Construimos la planta de llantas ubicada en Zárate dedicada a la producción de llantas de aluminio, tanto para el mercado local como para exportación. Cuenta con 26.000 m² y una capacidad instalada para fabricar más de 1.200.000 ruedas al año.

“Courier TDF": en agosto de este año lanzamos la plataforma Courier TDF que permite comercializar productos fabricados en Tierra del Fuego bajo el régimen 19.640 directamente al consumidor final.

A nivel global, tuvimos un gran crecimiento: respecto al negocio retail, seguimos afianzando nuestra operación en República Dominicana logrando récords de facturación, consolidamos el negocio en Ecuador con más de 20 aperturas de tiendas Samsung y en Panamá llevamos a cabo la apertura de una nueva tienda en el Multiplaza, el mall más importante del país.

Por otro lado, tuvimos un crecimiento exponencial en el negocio de 4PL y distribución, lo que nos permitió llegar con nuestras operaciones a más de 20 países.

Junto con la Fundación Mirgor, concretamos el 1° Programa Educativo Federal, una iniciativa de formación en habilidades tecnológicas destinado a escuelas primarias de todo el país. Ya hemos entregado más de 450 kits, alcanzando a 50 escuelas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, capacitando a más de 80 docentes y llegando a más de 1.000 alumnos.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Alonso: En los últimos años hemos desembarcado en distintos mercados de la región, lo que nos ha permitido aprender distintas formas de hacer negocios. Eso nos desafió a repensar cómo veníamos haciendo las cosas en Argentina y cómo debíamos adaptarnos a una lógica de mercados más abiertos.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Alonso: Respecto al negocio de electrónica de consumo, la principal preocupación y desafío está vinculado al aumento del contrabando de productos, principalmente celulares. Para 2026 anticipamos un escenario un poco más estable que en años anteriores, lo que nos da un mejor marco para seguir trabajando. De todos modos, sabemos que habrá desafíos propios del sector que requieran atención particular. Con una mirada realista y siempre enfocados en la eficiencia, seguimos adelante preparados para adaptarnos al contexto y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco? ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Alonso: Nuestro foco estará puesto en dos negocios: el agroindustrial y el sector autopartista. Respecto al primero, iniciaremos la producción en el segundo sitio de engorde de porcinos logrando alcanzar una capacidad total de 96.000 capones/años y producción de 11.124 tn de carne/año. En el negocio autopartista continuaremos desarrollando nuevos productos para las principales automotrices del pais, especialmente enfocados en electrónica. Además, se incrementará exponencialmente la producción de piezas de apariencia gracias a la ampliación de la planta ONTEC y comenzará la produccion en serie de llantas de aluminio en la planta de llantas ubicada en Zárate, logrando un abastecimiento local para la industria automotriz. Los esfuerzos también estarán puestos en potenciar los distintos negocios ya consolidados a nivel global. Al mismo tiempo, nuestro objetivo es desembarcar en nuevos mercados llevando nuestra experiencia de más de 40 años de historia.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Alonso: Sin lugar a duda, el concepto que será transversal a todos nuestros negocios serán la eficiencia y la reducción de costos, logrando ser competitivos en cada uno de los países y frente al mundo, sin dejar de lado la calidad que nos caracteriza.