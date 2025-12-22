El 2025 fue sin dudas un año de enorme volatilidad en términos macroeconómicos y geopolíticos, que afectaron a Latinoamérica y a la Argentina. Desde Aon consideramos que se pueden identificar cuatro "megatendencias" o profundas transiciones que se vienen desarrollando, y que es clave entender a la hora de tomar decisiones empresariales: las transformaciones que están atravesando el comercio, el clima, la fuerza laboral y la tecnología (con la irrupción de la inteligencia artificial) siguen dominando la agenda de las organizaciones y además están cada vez más interconectadas entre sí, lo que las vuelve más complejas.

La industria del seguro de Argentina no escapa de este escenario. Aunque en situación más estable, el sector está influenciado por varios factores, incluido el contexto inflacionario y cambios regulatorios. Estas características reflejan un mercado de seguros en transición y con desafíos significativos.

En este contexto, vemos que las inversiones en sectores clave como la energía y la tecnología impulsarán el crecimiento económico del país, serán cruciales las políticas gubernamentales y las reformas económicas para estabilizar la economía y fomentar un entorno empresarial favorable a la realización de proyectos a largo plazo.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

En nuestro caso en particular, nuestra estrategia de soluciones por industrias, con un equipo con un profundo conocimiento de los riesgos y necesidades de las empresas de cada mercado sigue siendo clave en nuestra propuesta de valor a nuestros clientes.

Este enfoque se complementa con un equipo comercial especializado en la atención de cuentas y en el manejo de la operación diaria. Nuestro trabajo está guiado por el modelo que denominamos el Aon Client Leadership (ACL), que consiste en ofrecer soluciones integradas de Riesgo Comercial y Capital Humano a los clientes y así ayudarles a tomar mejores decisiones ante los nuevos retos. Con esta mirada generamos impacto positivo y apoyamos la sostenibilidad a largo plazo de las empresas.

Frente al 2026, nuestra meta es seguir potenciando este diferencial, aplicando nuestras capacidades globales de acuerdo con las necesidades locales. Además, continuaremos invirtiendo en data analytics y en herramientas cada vez más sofisticadas de análisis de riesgos que brinden la claridad y confianza, además de estar atentos a oportunidades para ampliar nuestra capacidad y entrega.