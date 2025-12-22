“El desafío será sostener la rentabilidad en un mercado dinámico con presión de costos”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Álvarez Arguelles: El 2025 fue un año de transición y reordenamiento para la industria hotelera. Operamos en un contexto macroeconómico desafiante, con momentos de alta volatilidad, cambios regulatorios y un consumidor más selectivo, informado y sensible al valor percibido. Este escenario obligó al sector a ganar eficiencia, revisar estructuras y priorizar decisiones estratégicas.

En paralelo, se observaron señales positivas: una recuperación gradual del turismo corporativo, una mayor tracción del turismo interno en el último trimestre y un huésped que valora propuestas diferenciadas, experiencias genuinas y estándares consistentes de calidad. Fue un año en el que la gestión de precisión, la optimización de costos y la aceleración de procesos de digitalización dejaron de ser opcionales para transformarse en factores críticos de competitividad.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Álvarez Arguelles: Durante 2025 consolidamos una estrategia de crecimiento con foco en tres ejes: identidad de marca, experiencia del huésped y rentabilidad sostenible. En ese marco, uno de los hitos más relevantes fue la incorporación del Hotel Los Cauquenes, en la ciudad de Ushuaia. Este es un activo estratégico que fortalece nuestra presencia en un destino clave y amplía nuestro posicionamiento en el segmento de hospitalidad de alta gama.

Avanzamos además en un proceso de modernización integral de nuestros hoteles, con inversiones orientadas a mejorar infraestructura, eficiencia energética y calidad de servicio. A nivel de gestión, incorporamos herramientas tecnológicas que optimizan la distribución, la gestión comercial y la relación con los huéspedes, permitiéndonos operar con mayor previsibilidad, trazabilidad y capacidad de análisis.

En términos organizacionales, 2025 fue un año de fuerte trabajo interno. Continuamos profesionalizando equipos, fortaleciendo la cultura de gestión y alineando a la organización con una visión de crecimiento ordenado y sustentable, preparando a la compañía para una nueva etapa de expansión.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Álvarez Arguelles: El principal aprendizaje fue confirmar que la capacidad de adaptación, basada en información de calidad y equipos con autonomía, es determinante para sostener resultados en contextos complejos. La agilidad operativa y estratégica se consolidó como una competencia central, tanto en la toma de decisiones como en la anticipación de cambios en la demanda.

Asimismo, quedó claro que las inversiones en talento y tecnología son las que generan impacto estructural en el mediano y largo plazo. Apostar por la profesionalización, la formación continua y la mejora de procesos fortaleció la resiliencia del negocio y sentó bases sólidas para crecer de manera sostenible.

Finalmente, reafirmamos la importancia de la disciplina estratégica: mantener alineados los recursos, los procesos y los objetivos con una visión de largo plazo permite atravesar ciclos adversos sin comprometer calidad ni posicionamiento. Estos aprendizajes hoy forman parte del ADN de la compañía y orientan nuestras decisiones hacia adelante.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Álvarez Arguelles: El 2026 nos plantea un entorno más competitivo y exigente. El desafío central será sostener la rentabilidad en un mercado dinámico, con presión de costos y una demanda cada vez más selectiva. En ese contexto, la eficiencia operativa y la profesionalización de los procesos serán claves para mantener calidad y márgenes.

La gestión del talento será otro eje crítico: formar, retener y alinear equipos resulta indispensable para garantizar estándares consistentes de servicio. A esto se suma la necesidad de profundizar la transformación digital en toda la organización, evolucionando permanentemente en herramientas de revenue management, automatización y control de gestión.

Finalmente, comprender a un consumidor más informado, sensible al precio pero exigente en términos de valor, sustentabilidad y autenticidad será determinante para tomar decisiones estratégicas acertadas.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Álvarez Arguelles: Vemos oportunidades claras en segmentos que combinan demanda sostenida y valor agregado. El turismo corporativo y de eventos continúa mostrando dinamismo y requiere propuestas flexibles, tecnológicas y de alto estándar.

También resulta estratégico potenciar hoteles con fuerte identidad local, alineados con un viajero que busca experiencias auténticas y diferenciadas. La hospitalidad híbrida, que integra trabajo, descanso y bienestar, sigue creciendo y demanda soluciones flexibles y personalizadas.

Por último, la sustentabilidad aplicada se consolida como una ventaja competitiva real, tanto en eficiencia operativa como en reputación y decisión de compra.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Álvarez Arguelles: El 2026 será un año de consolidación y expansión ordenada. Continuaremos invirtiendo en la modernización y reposicionamiento de nuestros activos, con foco en calidad, confort y eficiencia.

Profundizaremos proyectos de digitalización integral y eficiencia energética, integrando tecnología y sustentabilidad como pilares de competitividad. Además, impulsaremos nuevos desarrollos junto a inversores, manteniendo nuestra esencia familiar, pero con una gestión cada vez más profesional y orientada a la creación de valor de largo plazo.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Álvarez Arguelles: “Evolución consciente.” Crecer con claridad, disciplina y eficiencia, generando valor real para huéspedes, equipos e inversores, en un mercado en constante transformación.