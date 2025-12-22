Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Ormachea: Fue un año de contracción general del nivel de actividad, en línea con la caída del consumo interno, aunque con comportamientos dispares según el sector. El contexto macroeconómico estuvo fuertemente condicionado por las elecciones de octubre, lo que generó un clima de cautela y postergación de decisiones de inversión. El sector logístico, estrechamente ligado al pulso de la economía real, no fue ajeno a esta dinámica. Aun así, se abrieron oportunidades en nichos específicos, especialmente en el sector energético —con foco en Vaca Muerta— y se consolidó el crecimiento de la logística de última milla, impulsada por la expansión sostenida del comercio electrónico.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Ormachea: Para Celsur, 2025 fue un año de crecimiento sostenido en participación de mercado. La puesta en marcha de nuevas operaciones para Volkswagen representó un desafío organizacional relevante y reafirmó nuestra capacidad de ejecutar proyectos complejos con altos estándares de calidad. En el plano institucional, renovamos nuestras certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, y obtuvimos por tercer año consecutivo la certificación Great Place to Work, siendo la única empresa logística de más de 1.000 empleados en Argentina en contar con esta distinción. Además, publicamos nuestro tercer Reporte de Sustentabilidad e incorporamos las primeras unidades de transporte con energías alternativas, dando pasos concretos en nuestra estrategia ambiental de largo plazo.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Ormachea: El principal aprendizaje es que las reglas del negocio logístico están cambiando de manera acelerada. El modelo operativo que predominó hasta 2023, en un contexto marcadamente inflacionario, dio paso a un escenario donde los clientes priorizan eficiencia, reducción de inventarios y control de costos para competir en un mercado cada vez más abierto y globalizado. Adaptarse rápidamente a este nuevo paradigma dejó de ser una opción y pasó a ser una condición de supervivencia.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Ormachea: El gran desafío para 2026 será responder con agilidad y eficiencia a estas nuevas exigencias del mercado, acompañando a nuestros clientes en procesos de transformación operativa, tecnológica y de costos.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Ormachea: Visualizamos oportunidades tanto en los mercados verticales donde Celsur ya es líder, como en el desarrollo de servicios de valor agregado asociados al crecimiento de los sectores energético y minero, que demandan soluciones logísticas cada vez más sofisticadas.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Ormachea: La compañía avanza en un proceso integral de renovación tecnológica que implicará un salto cualitativo en su plataforma de sistemas y en la digitalización de procesos. En paralelo, estamos evaluando inversiones en automatización logística orientadas a mejorar la eficiencia, trazabilidad y calidad operativa. A esto se suma la continuidad del plan de inversiones en flota y equipamiento, con foco simultáneo en reducción de costos y disminución de la huella de carbono.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Ormachea: Adaptabilidad: la capacidad de adaptarnos a los cambios del mercado con mayor velocidad que la competencia.