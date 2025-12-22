“El desafío es seguir creciendo con rentabilidad en un entorno macroeconómico que continúa siendo volátil y cambiante”

Fortuna ¿Cómo describirían el 2025 para su sector? (en términos de mercado, desafíos macro, oportunidades que se generaron).

Guaita: El 2025 fue un año desafiante para el sector asegurador, atravesado por un contexto macroeconómico complejo, con presión sobre costos, tarifas y márgenes. Aun así, se presentaron oportunidades ligadas a la necesidad creciente de previsión, protección de bienes y personas, y a la adopción de tecnologías que permitieron ganar eficiencia y mejorar la experiencia de clientes y productores.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Guaita: Para Grupo San Cristóbal el 2025 fue un año positivo, con crecimiento sostenido y una facturación superior a los $1.000.000M, por encima del promedio del mercado. Para mencionar algunos logros: lanzamos el premio al Impacto al Social el cual tuvo una convocatoria que superó nuestras expectativas, otro hito importante fue nuestro producto Ahorro Inteligente de San Cristóbal Retiro que fue realmente innovador, fortalecimos la red de Productores Asesores, avanzamos en eficiencia operativa y en la digitalización de procesos, y profundizamos en la incorporación de tecnología e inteligencia artificial, especialmente en la gestión de siniestros, donde se multiplicó significativamente la capacidad de inspecciones en el ramo automotor.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Guaita: El principal aprendizaje fue la importancia de la diversificación, la disciplina técnica y la agilidad operativa para sostener el crecimiento en contextos volátiles. También se reafirmó el valor estratégico de la tecnología como aliada para mejorar la productividad, sin perder la cercanía y el rol humano de los Productores Asesores en la relación con los clientes.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Guaita: El principal desafío es seguir creciendo en forma sostenida, con integridad y rentabilidad, en un entorno macroeconómico que continúa siendo volátil y cambiante. Será imprescindible acompañar los avances tecnológicos, mantenerse a la vanguardia en innovación, seguir invirtiendo en tecnología, en ciberseguridad y trabajar con una mirada cada vez más preventiva para sostener la eficiencia y la calidad operativa. Y también será un desafío retener el talento, fortalecer los equipos ya que son las personas las que construyen una cultura orientada a la excelencia en el servicio y en la búsqueda de calidad.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Guaita: Se identifican oportunidades relevantes en los ramos patrimoniales orientados a empresas —como, flotas y comercio—, en los seguros de vida y ahorro, en soluciones embebidas asociadas a plataformas digitales y en el segmento agropecuario. El foco estará puesto en el crecimiento orgánico, la retención de clientes y la ampliación de la base asegurada, incluyendo el desarrollo de seguros inclusivos.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Guaita: En Grupo San Cristóbal tenemos una agenda de trabajo muy enfocada en consolidar nuestra propuesta de valor. Estamos avanzando con un plan de inversión relevante en tecnología y en la adopción de nuevas herramientas de analítica que nos permitirá tomar decisiones más precisas como así también reducir tiempos, simplificar gestiones, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de nuestros asegurados. Otro frente importante es la ampliación de coberturas y el desarrollo de nuevos productos para las personas y el impulso de soluciones integrales para pymes.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Guaita: “Desde las personas y para las personas”, es el concepto inspirador de Grupo San Cristóbal para seguir construyendo un futuro más próspero, inclusivo y sostenible.