Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Mascó: El 2025 fue un año bisagra para el sector del hunting y las búsquedas ejecutivas en Argentina. No por un boom de demanda —que no llegó— sino por la madurez que alcanzó el mercado frente a un contexto económico que atravesó a los negocios y en su estrategia de talento. En FARO lo vivimos como un año donde las organizaciones tomaron decisiones estratégicas con mayor cautela atentas a la evolución del mercado y de toda su cadena de valor.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Mascó: Las empresas revisaron estructuras, redefinieron prioridades y ajustaron sus modelos de compensación para sostener talento crítico sin perder competitividad. Las empresas globales se enfocaron en la integración de estructuras regionales y las empresas locales priorizaron su talento conocido y formado a imagen y semejanza, exigiendo a sus perfiles sostener operación y equipos en medio de la volatilidad.

También vimos un fenómeno inesperado: argentinos en el exterior empezaron a mirar nuevamente el mercado local, algunos por oportunidad, otros por deseo de reconexión. Y, en paralelo, las reestructuraciones liberaron una oferta inusual de profesionales excelentes, altamente formados y con experiencia en contextos de alta presión. Un escenario desafiante, sí, pero también lleno de posibilidades para quienes supieran leerlo.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Mascó: En ese contexto, el valor del “talento clave” se amplificó. Perfiles capaces de sostener la operación mientras impulsan transformación, líderes con resiliencia emocional y visión sistémica, especialistas que combinan profundidad técnica con adaptabilidad real. Para FARO, el 2025 dejó una enseñanza contundente: ya no alcanza con encontrar candidatos para la necesidad de hoy. El diferencial estuvo en acompañar a las organizaciones a pensar qué talento necesitan de verdad y cómo se articula con su modelo de negocio en un contexto de transformación profunda. El hunting se volvió más consultivo, más analítico y más cercano al negocio.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Mascó: El 2026 llega con un factor decisivo: el impacto de las reformas laborales e impositivas en discusión. Más allá de su aprobación final, el solo debate ya está influyendo en las conversaciones y decisiones. Muchas compañías revisan estructuras, recalculan costos y proyectan escenarios alternativos según cómo evolucionen las regulaciones.

En FARO vemos otro movimiento clave: la consolidación de modelos regionales que exigen talento capaz de integrar liderazgo y operación y que pueden estar en distintos países. Las empresas buscan líderes que puedan dialogar con headquarters, sostener equipos y traducir estrategias globales en acciones posibles. Ese tipo de perfil será uno de los más demandados del 2026.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Mascó: Desde nuestra experiencia, emergen tres espacios centrales:

Liderazgos capaces de gestionar reorganizaciones sin romper vínculos.

Roles amplificados que integran tecnología, datos y negocio en su especialidad

La profesionalización del talento en empresas medianas.

El diferencial como consultores de talento estará puesto en construir relaciones de largo plazo con clientes que buscan menos proveedores y más socios estratégicos, ofreciendo no solo búsquedas, sino insights, benchmarks, mapas de talento y acompañamiento en decisiones críticas.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Mascó: El próximo año nos encuentra invirtiendo en tres frentes esenciales:

Tecnología aplicada al proceso de búsqueda , para acelerar etapas sin perder criterio.

, para acelerar etapas sin perder criterio. Capacidades internas más robustas , especialmente en análisis de datos, evaluación de liderazgo y lectura organizacional.

, especialmente en análisis de datos, evaluación de liderazgo y lectura organizacional. Servicios consultivos ampliados, desde estudios de mercado hasta programas de sucesión y fortalecimiento de equipos directivos.

Y sumamos un atributo determinante: la velocidad de respuesta. En un contexto donde las empresas toman decisiones urgentes y las ventanas de acción son cada vez más cortas, acompañar con rapidez —sin perder profundidad— será una ventaja competitiva clave.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Mascó: Si 2025 fue el año de la cautela, 2026 será el año de la claridad. Claridad para interpretar reformas, integrar estructuras regionales, definir prioridades y acompañar decisiones que marcarán la competitividad futura.