Alejandro Mascó, socio de FARO HR, consultora estratégica de recursos humanos, analiza 2025 y comparte sus expectativas para 2026.
Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?
Mascó: El 2025 fue un año bisagra para el sector del hunting y las búsquedas ejecutivas en Argentina. No por un boom de demanda —que no llegó— sino por la madurez que alcanzó el mercado frente a un contexto económico que atravesó a los negocios y en su estrategia de talento. En FARO lo vivimos como un año donde las organizaciones tomaron decisiones estratégicas con mayor cautela atentas a la evolución del mercado y de toda su cadena de valor.
Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?
Mascó: Las empresas revisaron estructuras, redefinieron prioridades y ajustaron sus modelos de compensación para sostener talento crítico sin perder competitividad. Las empresas globales se enfocaron en la integración de estructuras regionales y las empresas locales priorizaron su talento conocido y formado a imagen y semejanza, exigiendo a sus perfiles sostener operación y equipos en medio de la volatilidad.
También vimos un fenómeno inesperado: argentinos en el exterior empezaron a mirar nuevamente el mercado local, algunos por oportunidad, otros por deseo de reconexión. Y, en paralelo, las reestructuraciones liberaron una oferta inusual de profesionales excelentes, altamente formados y con experiencia en contextos de alta presión. Un escenario desafiante, sí, pero también lleno de posibilidades para quienes supieran leerlo.
Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?
Mascó: En ese contexto, el valor del “talento clave” se amplificó. Perfiles capaces de sostener la operación mientras impulsan transformación, líderes con resiliencia emocional y visión sistémica, especialistas que combinan profundidad técnica con adaptabilidad real. Para FARO, el 2025 dejó una enseñanza contundente: ya no alcanza con encontrar candidatos para la necesidad de hoy. El diferencial estuvo en acompañar a las organizaciones a pensar qué talento necesitan de verdad y cómo se articula con su modelo de negocio en un contexto de transformación profunda. El hunting se volvió más consultivo, más analítico y más cercano al negocio.
Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?
Mascó: El 2026 llega con un factor decisivo: el impacto de las reformas laborales e impositivas en discusión. Más allá de su aprobación final, el solo debate ya está influyendo en las conversaciones y decisiones. Muchas compañías revisan estructuras, recalculan costos y proyectan escenarios alternativos según cómo evolucionen las regulaciones.
En FARO vemos otro movimiento clave: la consolidación de modelos regionales que exigen talento capaz de integrar liderazgo y operación y que pueden estar en distintos países. Las empresas buscan líderes que puedan dialogar con headquarters, sostener equipos y traducir estrategias globales en acciones posibles. Ese tipo de perfil será uno de los más demandados del 2026.
Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?
Mascó: Desde nuestra experiencia, emergen tres espacios centrales:
- Liderazgos capaces de gestionar reorganizaciones sin romper vínculos.
- Roles amplificados que integran tecnología, datos y negocio en su especialidad
- La profesionalización del talento en empresas medianas.
El diferencial como consultores de talento estará puesto en construir relaciones de largo plazo con clientes que buscan menos proveedores y más socios estratégicos, ofreciendo no solo búsquedas, sino insights, benchmarks, mapas de talento y acompañamiento en decisiones críticas.
Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?
Mascó: El próximo año nos encuentra invirtiendo en tres frentes esenciales:
- Tecnología aplicada al proceso de búsqueda, para acelerar etapas sin perder criterio.
- Capacidades internas más robustas, especialmente en análisis de datos, evaluación de liderazgo y lectura organizacional.
- Servicios consultivos ampliados, desde estudios de mercado hasta programas de sucesión y fortalecimiento de equipos directivos.
Y sumamos un atributo determinante: la velocidad de respuesta. En un contexto donde las empresas toman decisiones urgentes y las ventanas de acción son cada vez más cortas, acompañar con rapidez —sin perder profundidad— será una ventaja competitiva clave.
Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?
Mascó: Si 2025 fue el año de la cautela, 2026 será el año de la claridad. Claridad para interpretar reformas, integrar estructuras regionales, definir prioridades y acompañar decisiones que marcarán la competitividad futura.