“Vemos oportunidades en la modernización del core financiero y en la expansión de soluciones de pagos digitales”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Aguzzi: El 2025 fue un año de consolidación para el ecosistema fintech y de servicios financieros digitales en América Latina. Tras un 2024 marcado por la prudencia macroeconómica y ajustes regulatorios, este año comenzó a verse un giro hacia la estabilidad y la eficiencia. Las entidades —bancos tradicionales y los nuevos jugadores— aceleraron la modernización de sus infraestructuras tecnológicas, priorizando arquitecturas más flexibles, seguras y que agilizan la puesta en marcha de nuevos productos. Al mismo tiempo, la presión por mejorar la rentabilidad obligó a optimizar procesos, reducir costos operativos y aumentar la calidad del servicio al cliente.

En ese contexto, el sector bancario argentino ha estado adoptando rápidamente los servicios digitales, invirtiendo en tecnología para responder a las nuevas demandas de los consumidores. Según el Banco BCRA, las transacciones digitales representan ahora más del 75% del total de las operaciones bancarias, un aumento significativo respecto al 45% registrado en 2015. Las organizaciones comprendieron que no se trata sólo de innovar, sino de hacerlo con velocidad, resiliencia y cumpliendo estándares cada vez más exigentes. Para Galileo, esto significó un año de fuerte actividad, acompañando a instituciones de toda la región creando soluciones financieras que les permita crecer de manera rentable, optimizar operaciones, reducir costos, sorprender a los clientes, gestionar riesgos y estar preparado para los retos de este 2026.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Aguzzi: Uno de los más importantes fue el crecimiento sostenido de nuestra base de clientes en los principales mercados de América Latina, entre ellos México, Argentina, Colombia y Brasil, impulsado por la necesidad de soluciones que unifiquen tecnología, cumplimiento y experiencia de usuario. También avanzamos en proyectos complejos de migración de sistemas heredados hacia plataformas más modernas, lo que permitió a varias instituciones reducir sus tiempos de desarrollo de meses a semanas. Además, desarrollamos el Índice de Inclusión Técnica, un estudio en 600 CEO y directores de informática de todo Latam que nos permitió observar cuáles son las barreras ocultas a la inclusión financiera en la región. Por ejemplo, el 82,4% de los argentinos de empresas financieras (banca, finanzas y seguros) considera que los sistemas heredados actuales “limitan su capacidad para ofrecer experiencias de productos y servicios verdaderamente inclusivos”.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Aguzzi: Que la transformación digital no puede abordarse como un proyecto aislado, sino como una estrategia continua. Las organizaciones que más crecieron fueron las que lograron adoptar un mindset de aprendizaje permanente, priorizando la modularidad tecnológica, la interoperabilidad y la eficiencia. También quedó claro que la competencia ya no se da solamente en el producto final, sino en la capacidad de ejecutarlo rápido, de forma segura y con una experiencia consistente, aquí es donde nuestro estudio revela que la capacidad de una organización para ofrecer productos y servicios a un conjunto verdaderamente diverso de clientes depende del estado y el rendimiento de su infraestructura técnica. Otro aprendizaje relevante es la importancia de la colaboración: bancos, fintechs, proveedores de infraestructura y comercios avanzaron en modelos más integrados, donde cada uno aporta valor dentro de un mismo ecosistema. Esa sinergia será determinante para la próxima década del sector financiero en la región.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Aguzzi: El gran desafío será acompañar a las instituciones financieras en un entorno donde los usuarios esperan soluciones simples, instantáneas y personalizadas, pero donde al mismo tiempo los marcos regulatorios seguirán volviéndose más estrictos. Adaptar modelos operativos y de cumplimiento sin perder velocidad será clave. También será un reto la escasez de talento tecnológico especializado en core, pagos y seguridad, que obliga a muchas organizaciones a apoyarse aún más en plataformas robustas y en partners con expertise profundo. Finalmente, la presión por la rentabilidad continuará, por lo que la automatización y la optimización de procesos serán esenciales. En ese contexto, la experiencia de Galileo con más de 215 marcas, en 16 países con más de 10 billones de transacciones por año, nos permiten dar la tranquilidad a nuestros clientes, que buscamos siempre la mejor solución de acuerdo a sus necesidades.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Aguzzi: Vemos una oportunidad en la modernización del core financiero, un proceso que todavía está en etapas iniciales en buena parte de la región y que representa un salto de eficiencia enorme para los bancos. Otra, es la expansión de soluciones de pagos digitales, especialmente en ecosistemas de comercios, billeteras, programas de lealtad y servicios embebidos. Y por último, el crecimiento de modelos “embedded finance”, que permiten que empresas no financieras ofrezcan servicios financieros con rapidez y cumplimiento.

El foco de Galileo en Argentina estará en seguir acelerando esos procesos con tecnología escalable, tiempos de implementación más predecibles y un acompañamiento técnico y estratégico cercano.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Aguzzi: En 2026 continuaremos profundizando la evolución de nuestra plataforma con nuevas funcionalidades en áreas clave como orquestación de pagos, antifraude, analítica en tiempo real, onboarding digital y experiencia del usuario. A nivel regional, fortaleceremos aún más nuestra estructura para acompañar proyectos de gran envergadura, y seguiremos invirtiendo en alianzas tecnológicas que amplíen el alcance de nuestras soluciones y aceleren la implementación de nuevos casos de uso.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Aguzzi: Inclusión técnica: el sector está trabajando fuertemente en cerrar las brechas de la inclusión técnica ¿pero cuán preparados estamos para hacerlo? Nuestro último estudio evidencia aquello que sabíamos en la práctica: las limitaciones técnicas están costando negocios reales a las empresas, sofocando la innovación. El rendimiento tecnológico de una empresa debe estar a la par de su capacidad para ofrecer una experiencia inclusiva.