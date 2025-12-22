“Innovación, sostenibilidad y reglas claras son los fundamentos del agro que viene”

En un mundo que demanda cada vez más eficiencia y responsabilidad, el agro argentino volvió a estar en el centro de la conversación durante 2025. Desde la industria enfrentamos un escenario atravesado por nuevas exigencias regulatorias y sociales, pero también demostramos una notable capacidad de resiliencia e innovación. En este contexto, los fitosanitarios jugaron un rol importante para mantener la productividad y acompañar una agenda de desarrollo cada vez más orientada a la sostenibilidad.

El año estuvo marcado por un proceso de transición y consolidación. Se avanzó en previsibilidad regulatoria, particularmente en la modernización y simplificación de procesos, así como en la digitalización de trámites, un paso fundamental para facilitar el acceso a nuevas herramientas y mejorar la competitividad del productor.

Desde CASAFE, destacamos el fortalecimiento de nuestro rol como referente técnico del sector, profundizando el diálogo con autoridades, productores y organizaciones. A lo largo del año intensificamos las capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) alcanzando a miles de personas en todo el país y seguimos consolidando programas como Depósito OK, orientados a una gestión cada vez más profesional.

Un hito especialmente relevante fue la realización del Congreso CASAFE 2025 – Edición Biológicos, un espacio que reunió a expertos, funcionarios y académicos, y que reflejó el creciente protagonismo de estas soluciones dentro de los sistemas productivos. El encuentro reafirmó el compromiso del ecosistema con la innovación, la ciencia y el desarrollo.

El principal aprendizaje que deja este año es que la competitividad viene de la mano de la sostenibilidad, la ciencia, los datos y el diálogo. La discusión pública sobre el uso de tecnologías en la agricultura exige más evidencia, transparencia y la capacidad de explicar procesos complejos de manera clara y accesible. Comunicar mejor es hoy tan importante como producir mejor.

De cara al 2026, en el contexto local persisten debates sobre presión impositiva, aranceles y reglas de juego que impactan directamente en la inversión y en la incorporación de nuevas técnicas. A esto se suma la necesidad de seguir alineando las normativas locales con estándares internacionales.

Al mismo tiempo, las oportunidades son significativas. Vemos un gran potencial en la expansión de soluciones integradas que combinan productos químicos, biológicos, agricultura digital y BPA. Pondremos el foco en acompañar al productor con más y mejores recursos y en posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de alimentos producidos con altos estándares.

Para 2026, desde CASAFE seguiremos invirtiendo en capacitación, innovación, fortalecimiento institucional y generación de evidencia científica. Profundizaremos el trabajo con organismos públicos y otros actores del sector para mejorar procesos regulatorios y construir consensos.

En una palabra, si tuviéramos que definir el concepto que guiará nuestra estrategia el próximo año, sería: innovación. Una innovación basada en la ciencia y las Buenas Prácticas Agrícolas como condición indispensable para que el agro argentino pueda producir más y mejor, cuidando el ambiente y generando valor para todo el país.