Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez, fundadores de la marca de indumentaria masculina Frères, representaron a la Argentina en el “Threads of Unity: Belt and Road Fashion Gala”, organizado por la Universidad Politécnica de Hong Kong. Los dos amigos que comenzaron revendiendo jeans en sus casas de La Matanza fueron los únicos del continente en presentar sus diseños en esta pasarela internacional.

Su historia empezó cuando tenían apenas 16 y 17 años. En los inicios, se tomaban el colectivo 92 para ir hasta la avenida Avellaneda y comprar jeans para revenderlos y juntar dinero para sus salidas de fin de semana. Lo que empezó como una necesidad se transformó en oportunidad: con una inversión de apenas US$ 30 (todos sus ahorros) aprendieron a personalizar las prendas siguiendo tutoriales de YouTube, las subieron a una plataforma online y se agotaron en cuestión de horas.

Rápidamente comenzaron a crecer y a crear su propia ropa. Preguntando en foros y a conocidos del barrio, se aventuraron a producir en base a prueba y error y desde entonces el proyecto no dejó de crecer. Con la premisa de que otros jóvenes como ellos pudieran encontrar todo lo que buscaban en un solo lugar, la marca fue ganando reconocimiento y fanáticos y en menos de diez años se convirtió en una marca líder en su segmento con dos locales y una gran presencia tanto en redes sociales como en eventos propios offline destacados por su gran convocatoria.

Diseño argentino en la vidriera global

El pasado 28 de noviembre Frères dijo presente en Hong Kong para representar al país en una de las pasarelas más innovadoras. Frente a una audiencia global y con talentos de 30 países, los emprendedores nacidos en Ciudad Evita fueron los únicos de todo el continente americano en ser parte del evento que duró tres días e incluyó un desfile, workshops de moda y una feria de promoción y representación de países.

Bajo el lema “Traditional Craft × Local Codes” el desfile buscó tender lazos entre China y el mundo y celebrar la belleza y el patrimonio distintivos de su vestimenta tradicional. Los conjuntos, hechos en colaboración con la talentosa diseñadora de apenas 22 años Delfina Vázquez, representaron y reinterpretaron la tradición de Argentina y de Hong Kong con un enfoque urbano y contemporáneo.

El primer atuendo de Frères —inspirado en los gauchos— rindió homenaje a la tradicional bombacha de campo, reinterpretada a través de un moldeado complejo que mejora su funcionalidad y comodidad con un toque moderno y característico de la marca. Dentro del accesorio, se puede entrever un mate pasearse por la pasarela. Por otro lado, un segundo diseño representó la hibridación cultural entre la vestimenta argentina y la de Hong Kong, integrando elementos tradicionales chinos, como el qipao y el hanfu, y fusionándolos con la silueta de prendas clásicas como la bombacha y el poncho.

“Somos una marca súper nacionalista y federal. Siempre llevamos los valores argentinos al frente y esta fue la oportunidad perfecta para mostrar y exportar la cultura argentina al mundo. Los gauchos son los arquetipos que mejor nos representan y llevamos toda esa fuerza y simbología a Asia. La recepción fue excelente, tenemos que trabajar en el camino hacia la internacionalización. Soñamos con lograr que el diseño argentino se vuelva aspiracional en el mundo”, comentó Giri.

Los hermanos sean unidos

La llegada de Frères a Hong Kong ocurre en un momento crítico para la industria textil argentina, que atraviesa serias dificultades y de las cuales la marca tampoco está ajena. Sin embargo, mientras el fast fashion asiático avanza sobre el consumo local, este proyecto nacido en La Matanza es convocado para representar la identidad argentina en uno de los escenarios de diseño y moda más imponentes del planeta.

“Hoy el contexto económico cambió, pero también cambió la demanda y la forma de consumir. La industria se está reacomodando y todos los empresarios estamos tratando de sobrevivir en un contexto muy hostil. Pero el talento está y el diseño argentino tiene que salir al mundo”, menciona Giri y destaca que la visión de la compañía desde el inicio siempre fue “progreso vía esfuerzo y visión de largo plazo”.

En esta coyuntura, los emprendedores explican que todo el sector debe unirse para salir adelante: “Somos nosotros contra el mundo, no nosotros contra nosotros”. Frères significa “hermanos” en francés, y esa colaboración es la que buscan llevar como bandera. “Queremos que el mundo tenga al diseño argentino como aspiración, pero para lograr eso tenemos que ir con pasión y salir a apoyarnos entre todos, al igual que lo hicimos cuando Colapinto entró a la F1, Duki llenó un Bernabéu o cuando juega la selección”, mencionó Giri.

Para los emprendedores, la moda argentina todavía no es del todo apreciada, y hoy el desafío está no solo en demostrar su valor sino en hacerlo en un contexto de retracción para el sector. “A pesar de estar viviendo un momento de mucho reconocimiento internacional, puertas adentro estamos viviendo un presente muy duro - el nivel de consumo está muy, muy bajo. Toda la industria está así. Pero incluso con el viento en contra el talento argentino puede brillar en el mundo. Imaginemos, entonces, hasta dónde podríamos llegar si nos quitaran el pie de encima”, reflexiona el cofundador.

Recién llegados del viaje, los creadores de Frères aclaran que en Asia también hay muy buenas cosas para imitar y traer al país. La clave, remarcan, está en tomar lo mejor de afuera, cuidando lo propio: “No podemos cerrarles la puerta porque hay cosas de muy buena calidad que acá no se fabrican, tecnologías que acá no existen ni van a existir por un largo rato. Pero antes de abrir la barrera tenemos que nivelar la cancha para que haya una transición saludable. Allí está el futuro”, concluye Giri.